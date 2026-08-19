《黑暗榮耀》童星吳智律長大了　「偶像級美貌」驚艷全網：認不出

南韓童星吳智律2020年就以電影《勝利號》出道，更在Netflix爆紅劇《黑暗榮耀》中「河睿帥」一角爆紅，當時的她年僅8歲。



年滿12歲的吳智律近日分享一張近況照，讓不少網友驚呼「根本認不出來」，更被韓媒盛讚簡直偶像級外貌！

吳智律（Instagram@jiyul_m）

絕美近況照飄仙氣 韓媒盛讚偶像級美貌

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8月17日吳智律在個人IG分享近況照，她穿著黑色運動服上衣，留著一頭自然長髮並望向遠方，輪廓比起過去更加立體，整體散發出成熟氣質，與《黑暗榮耀》中稚嫩可愛的形象形成鮮明對比。不少粉絲看了都驚訝表示：

「真的長好快」

「完全是少女了」



還有韓媒直誇「偶像級美貌」

吳智律2014年出生，今年滿12歲，2022年因出演Netflix《黑暗榮耀》而打開知名度，在劇中飾演「朴涎鎮」的女兒河睿帥，不僅演技自然，也憑藉細膩的情緒演技與精準的台詞表現讓觀眾留下深刻印象。

當年吳智律在劇中的成熟演技令人印象深刻。（Instagram@jiyul_m）

實際上吳智律早在《黑暗榮耀》之前就已累積不少作品，她也曾演過《非常律師禹英禑》朴恩斌的童年時期。2026年也演出《超能路人甲》反派「石珠蘭」的童年時期。如今從童星蛻變為少女，再度以驚人成長模樣吸引外界目光，也讓粉絲更加期待她未來的新作品。

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