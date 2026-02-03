EXO隊長SUHO金俊勉童年照惹暴動 網民讚從小型到大：傳奇等級
韓國人氣男團EXO隊長SUHO（金俊勉）近日登上綜藝節目《驚人的星期六》。
節目組公開了他多張珍貴的童年與學生時期照片，精緻的五官與超萌模樣引發全場熱議，甚至被大讚「根本是從小帥到大」！
SUHO幼稚園時期照片曝光引起全場熱議：
超萌印第安造型 竟神似足球名將？
節目中首先公開了一張SUHO幼稚園時期的照片，照片中他頭戴彩色的印第安羽毛頭飾，手裡拿著湯匙，一臉認真地盯著前方。這張充滿稚氣的照片一出，現場來賓紛紛開始猜測：
「這是誰啊？」
「是李帝勳嗎？」
有趣的是，嘉賓們越看越覺得眼熟，最後竟一致認為這張臉「非常有體育界明星相」，紛紛大喊：「是國家代表隊李榮杓吧！」連SUHO本人也搞笑地配合演戲，假裝不認識照片中的自己，逗得全場大笑。
「Haduri」時期的花美男 認證視覺王
緊接著公開的第二張照片，是SUHO學生時期使用當時流行視訊軟體「Haduri」拍攝的照片。照片中的他展現出憂鬱又帥氣的氣息，深邃的眼眸與高挺的鼻樑，完全就是標準的「臉蛋天才」。
現場嘉賓看了驚呼連連，直呼：
「這真的從小就長得不一樣！」
「是當年的校園風雲人物啊！」
連饒舌歌手Nucksal都開玩笑說這是他的朋友Hanhae（韓海）的照片，引發一陣爆笑。最後SUHO才大方舉手承認：「這是我！」
更多SUHO（金俊勉）照片：
從小帥到大！粉絲狂讚：等比例長大
這幾張照片不僅證實了SUHO的「天然美男」身份，也展現了他從小到大幾乎沒變過的精緻外貌。即便是在那個解析度不高的視訊鏡頭时代，SUHO的五官依然精緻立體，完全經得起考驗。
節目播出後，網友們也紛紛留言稱讚：
「真的是等比例長大！」
「小時候也太可愛了吧！」
「那張Haduri照片根本是傳奇等級的帥氣。」
