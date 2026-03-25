《超人回來了》宋家三胞胎近照曝光　14歲大韓身高破185cm惹熱議

曾因為出演韓國親子節目《超人回來了》紅遍亞洲各地的「宋家三胞胎」大韓、民國、萬歲，3月16日迎來14歲生日。



父親宋一國特別在社交媒體分享三人近照，有感而發表示孩子們成長速度驚人，尤其老大大韓的身高變化最讓人驚訝，身高已經突破185cm，幾乎跟爸爸一樣高，掀起網友熱烈討論。

宋家三胞胎（Instagram@songilkook）

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宋家三胞胎近況曝光回顧當年，宋一國帶著三胞胎登上節目時，三人以圓潤可愛模樣圈粉無數，如今已蛻變成高挑少年。近期曝光的旅遊合照中，三兄弟與表妹一同站在峽谷前，穿著同款不同色外套，畫面整齊又溫馨。宋一國也自豪透露，大韓目前已超越自己185cm的身高，腿長比例驚人，讓不少粉絲直呼宛如模特兒身材，甚至看好未來有機會突破190cm。

除了身高的變化之外，三胞胎的求學生涯也進入新階段。三人目前就讀中學二年級，同校不同班，大韓與民國在課業上表現優異，而萬歲則依舊展現自由奔放的個性。宋一國坦言，孩子進入青春期後，連分享照片都需要經過同意，也笑說每天都在「祈禱中度過」，既道出育兒壓力，也讓過去看過這部劇的粉絲直呼實在太有趣了。

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