景甜孫宇晨風波 ｜前度張繼科開直播網民洗版　淡定咬粟米神回應

【景甜捲代孕風波】內地女星景甜遭600億富豪孫宇晨（Justin Sun）入稟追討逾3,000萬元人民幣（約3,240萬港元）禮金事件持續發酵。8月27日晚當事件登上熱搜之際，適逢景甜前男友、前乒乓球奧運冠軍張繼科例行直播，數十萬網民湧入直播間狂刷「天亮了」（意指真相大白）等留言。面對被網民瘋狂洗版，鏡頭前的張繼科仍淡定手握粟米，僅回應「新聞我冇睇，同我冇關係」。



8月27日晚，景甜遭告三千萬消息登上熱搜後，剛巧景甜前男友、前乒乓球奧運冠軍張繼科例行直播，數十萬網民湧入直播間狂留言表示「天亮了」等。（張繼科網上圖片）

內地女星景甜近日捲入幣圈商人孫宇晨（Justin Sun）入稟追討逾3,000萬元人民幣（約3,240萬港元）禮金事件。（微博＠景甜）

直播撞正熱搜發酵 數十萬網民洗版圍觀

8月27日晚約8時，張繼科按慣例在抖音開啟每週四直播。內地媒體報道，直播間在線人數由平日幾萬急升至數十萬。大量網民圍觀並留下「天亮了」、「叫過人哋媽媽未」等字句。張繼科全程專注宣傳「張繼科盃」乒乓球賽事，多次重複「新聞我冇睇」「唔知道」「我關心有幾多人報名」，被網民形容為「教科書級冷淡回應」。

8月27日晚約8時，張繼科在抖音開每週四固定直播，適逢景甜被孫宇晨追三千萬事件遭網民狂洗版。（張繼科直播截圖）

張繼科直播間在線人數由平日幾萬急升至數十萬，大量網民圍觀並留言「天亮了」、「叫過人哋媽媽未」，但張繼科卻淡定食粟米回應。（微博＠小西西要超車）

情斷五年社交平台「取關」昔日甜蜜已成往事

張繼科與景甜於2018年3月公開認愛，期間張繼科曾赴青島拜會景甜家人，惟兩人最終於2019年6月分手。至2024年8月，兩人被發現已於社交平台互相取消關注。

張繼科與景甜於2018年3月公開認愛，期間張繼科曾赴青島拜會景甜家人，惟兩人最終於2019年6月分手。（張繼科網上圖片）

2024年8月，景甜與張繼科兩人被發現已於社交平台互相取消關注。（微博＠景甜）

景甜首發聲 「不會為錢出賣愛情與靈魂」

另一邊，孫宇晨日前於社交平台發布標題為《我的女友景甜》的長文，雖然文章標註「純屬虛構」，但內容提及海外代孕及巨額金錢往來，迅速引發網民熱議。而景甜工作室第一時間怒斥事件為「抹黑造謠」。8月28日，景甜首度回應事件，直言「不會為錢出賣愛情與靈魂……我依然眼光不行」，同日素顏現身。官司尚未實體審理，雙方說法依然各有出入。

孫宇晨日前於社交平台發布標題為《我的女友景甜》的長文，雖然文章標註「純屬虛構」，但內容提及海外代孕及巨額金錢往來，迅速引發網民熱議。（微博＠野生11）