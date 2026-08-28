西藏泥石流｜黃曉明號召52藝人捐款賑災　韓紅慈善基金撥款189萬

西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸日前遭土石流侵襲，傳出人員傷亡及失聯，災情牽動各界，內地娛樂圈也迅速行動。由黃曉明發起的「明天愛心基金」啟動應急救援項目，52名藝人合捐50萬元人民幣同時籌備1000份緊急物資包馳援災區。



據《揚子晚報》報道，尼泊爾一側日前發生泥石流，暴雨引發洪流波及西藏吉隆口岸。災情傳出後，黃曉明、肖戰、楊紫、王一博、迪麗熱巴、趙麗穎、林志玲、歐陽娜娜，以及吳慷仁等52名藝人通過應急救援項目捐款，善款將用於搶險救援及災民安置。

黃曉明（微博@黃曉明）

點擊查看通過黃曉明「明天愛心基金」為西藏泥石流捐款的部分藝人：

+ 5

由於當地持續降雨，夜間氣温偏低，救援團隊也準備1000份應急物資包，每份包括保温毯、毛巾、襪子、手套、防護口罩、簡易醫療及盥洗用品等，希望為受災群眾提供及時援助。

韓紅基金首期撥189萬元 白鹿後援會發起募款

除了藝人捐款，韓紅愛心慈善基金會也積極響應，啟動應急管理部政社協同保障機制，首期計劃撥付1000萬元人民幣災後援助資金。基金會表明，將持續跟進災情，並在實地了解需求後，適時追加物資及資金援助。

韓紅做善事不遺餘力。（韓紅微博圖片）

頂流藝人白鹿的官方後援會也加入救災行動，在微公益平台發起募款，目標籌集50萬元人民幣善款。據中國內地媒體報道，截至星期四（8月27日）晚，已有數千人參與，累計籌得超過5萬元人民幣。

企業方面，阿里巴巴緊急調集近8000箱食品、飲用水及泡麪等物資，分批送往災區；騰訊公益慈善基金會則首期投入2000萬元人民幣備災資金，採購食品、飲水、雨衣雨鞋、行動電源、手電筒及發電機等用品。

《金鷹獎》宣佈延期

原定於本月30日在長沙舉行的《第33屆中國電視金鷹獎》，也受到災情影響。金鷹電視藝術節組委會星期四宣佈，原定8月28日至30日舉行的頒獎活動及相關藝術節活動將延期，新的舉辦日期將另行公布。組委會表明：

人民至上、生命至上。文藝工作者永遠和人民同呼吸、共命運。

藝人／企業救援

黃曉明「明天愛心基金」：50萬元人民幣／1000份應急物資包

白鹿的官方後援會：5萬元人民幣

阿里巴巴：8000箱食品、飲用水及泡麪等物資

騰訊公益慈善基金會：2000萬元人民幣備災資金



延伸閲讀：《玫瑰的故事》劉亦菲因「美籍身份」無緣角逐影后 眾網民抱不平

+ 25

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】