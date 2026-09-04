由井柏然與孫千主演的內地都市劇《早春晴朗》近期熱播，同步上架串流平台Netflix後熱度急升，卻意外引發網民對男女主角的成長背景的「起底」熱潮，其中井柏然被指身世坎炣，網上瘋傳他「出生28天遭拋棄」，由貧窮的祖父母拾荒養大，而他要「童年打童工」，而且他曾整容，包括「割雙眼皮」等等。



井柏然於今天（9月4日）的《早春晴朗》宣傳直播中正面回應種種傳聞，親口闢謠並呼籲大眾理性看待網路訊息。



由井柏然與孫千主演的都市劇《早春晴朗》近期熱播，同步上架串流平台Netflix後熱度急升。（微博＠早春晴朗官微）

井柏然因《早春晴朗》翻紅後，網上瘋傳他「出生28天遭拋棄」，由貧窮的祖父母拾荒養大，而他要「童年打童工」，而且他曾整容，包括「割雙眼皮」等等。（井柏然微博圖片）

澄清身世謠言 從小有家人疼愛：沒有被父母拋棄

針對瘋傳的童年慘況，井柏然在宣傳直播中親口澄清：「其實我想藉着今天去澄清幾件事，首先我小時候沒有去打過童工，我的媽媽也沒有28天之後就拋下我，我和我媽媽感情非常好，我也不知道這個新聞是怎麼出來的，我爸爸也是很愛我的家人。」他並呼籲網民「起底和睇八卦都要理性」。

針對瘋傳的童年慘況，井柏然在宣傳直播中親口澄清：「首先我小時候沒有去打過童工」。（微博視頻截圖）

此外井柏然還表示「我的媽媽也沒有28天之後就拋下我，我和我媽媽感情非常好」。（微博視頻截圖）

最後井柏然還提及「我爸爸也是很愛我的家人」。（微博視頻截圖）

劇集熱播引發「起底潮」 假新聞隨之蔓延

《早春晴朗》自8月26日於優酷及Netflix上架後，開播僅四天站內即打破平台熱度紀錄。井柏然在劇中飾演廣告公司總監「欒念」，憑藉高顏值與精湛演技吸引大量粉絲。然而，劇集爆紅同時亦引來部分網民對其過往訪問進行過度解讀與捏造，「出生28天遭拋棄」、「打童工」、「祖父母撿拾垃圾帶大」等極端版本在網上流傳。井柏然坦言，作品獲得關注固然令人開心，大眾將其舊照「起底」當作娛樂亦無妨，但仍希望大家「不要相信假新聞」。

對於外界質疑割雙眼皮，井柏然在另一場直播中笑言「哥哥就是年紀有一些大了，皮鬆了」。（井柏然直播截圖）

井柏然在《早春晴朗》中飾演廣告總監「欒念」，憑藉精湛演技吸引大量粉絲。（微博＠井柏然）

除了身世傳言外，井柏然近期由昔日「內雙」變為「三眼皮」的眼型變化，亦遭外界質疑割雙眼皮。（微博＠是你的大大大晴天）

揉眼皮自嘲「皮鬆」 否認整容傳聞

除了身世傳言外，井柏然近期由昔日「內雙」變為深邃「三眼皮」的眼型變化，亦遭外界質疑割雙眼皮。對此，井柏然在另一場直播中笑言：「哥哥就是年紀有一些大了，皮鬆了。」稱去年連拍兩部劇熬了六個月，長達半年日夜顛倒熬夜，才導致眼皮狀態波動。亦有網民留言表示「年紀大了眼皮確實會鬆，沒必要硬扣整容帽子」、「單眼皮是帶點痞氣的帥，雙眼皮溫柔，各有各的帥法」。

除了身世傳言外，井柏然近期由昔日「內雙」變為「三眼皮」的眼型變化，亦遭外界質疑割雙眼皮。（井柏然直播截圖）