馬國明曾扮足7日死屍　養兩頭家看淡獎項：畀獎我搵唔到錢冇乜用

由TVB藝員訓練班底層一步一腳印爬至一線男主角位置的馬國明，向來以踏實沉穩著稱。多年來抱持不爭不搶的態度，即便如今貴為頂級視帝，作風依然親民貼地。日前他接受tvb.com節目《梳化時間》獨家專訪時，毫無包袱地直言自己對獎項榮譽早已看淡，反而老實承認「錢先係最實際」。他透露目前肩負著照顧兩個家庭的經濟重擔，因而打趣表示：「如果你畀個獎我但搵唔到錢，咁其實冇乜用！」



馬國明近日接受TVB專訪。（IG@kennethmkm）

機械工程畢業無心插柳而入行

鮮有人知的是，馬國明當年於加拿大修讀機械工程學士學位畢業，返港後寄出無數求職信，最終唯獨獲藝員訓練班錄取，因而無心插柳踏足演藝圈。2000年，他正式加入第14期無綫藝員訓練班，入行頭三、四年全在各類劇集中跑龍套，演盡路人甲乙丙、士兵及嫖客等微不足道的邊緣角色。

2001年，馬國明在皆大歡喜 (古裝電視劇)中擔演一陽子，貼上假的鬍子，樣子也是帶點清澀的感覺。(《皆大歡喜》劇照)

馬國明細數了當年跑路套心酸經歷：曾在《洗冤錄》連續七天躺著飾演死屍；於《男親女愛》MV中扮演「小強」手拿魚骨結他彈奏；在《皆大歡喜》中一人分飾十多個配角，不斷黐鬚換帽；甚至在《兒歌金曲頒獎禮》穿上道具服化身大蝴蝶。然而，他從未將這段時期視為苦難，反而因每日能體驗不同角色（如在神仙劇飾演妖精首度吊威吔）而深感好玩且充實。

馬國明在《男親女愛》中與黃子華有對手戲。（《一周星星》截圖）

馬國明在《男親女愛》MV中扮演「小強」手拿魚骨結他彈奏。（《一周星星》截圖）

入行21年摘視帝 不看重名利：錢最實際

做了數年小角色後，馬國明迎來事業轉折點，在《衝上雲霄》飾演「高志宏」一角與吳鎮宇、馬德鐘及陳慧珊等實力派飆戲，並與黃宗澤、吳卓羲及陳鍵鋒被捧為「S4」。他笑言當時面對吳鎮宇非但不害怕，反而抓緊機會觀察對方為一場戲準備四五種演法的專業態度。後來他在《On Call 36小時》擔正當男主角，劇集播出後馬國明演技備受讚賞，更憑此劇首奪大馬視帝。

馬國明憑《衝上雲霄》迎來事業轉折點。（《衝上雲霄》劇照）

馬國明憑《On Call 36小時》收穫大馬視帝。（《On Call 36小時》劇照）

馬國明在入行21年後才奪得香港視帝，2020年憑劇集《白色強人》飾演唐明醫生一角，撃敗姜皓文、袁偉豪和周柏豪等多名對手，首次奪得視帝寶座。貴為一線視帝的他依然貼地親民，坦言從不介懷獎項名利，亦並沒視奪視帝為目標，更大方直言「我介意搵唔搵到錢多啲……如果你畀個獎我搵唔到錢，咁冇乜用。」

馬國明2020年憑劇集《白色強人》首次奪得視帝寶座！（電視截圖）

馬國明認要養兩頭家，霸氣坦言：獎項唔及賺錢實際。（IG@kennethmkm）

視羅嘉良許紹雄為人生導師

正因為懷著自知之明與謙卑心態，馬國明在演藝生涯中不斷汲取前輩經驗。馬國明於新人時期拍攝《洗冤錄》飾演許紹雄（Benz）的兒子，當時因不懂找鏡頭位置及頻頻行錯位導致重拍（NG），許紹雄於用餐時直接以粗口責罵他，並對他說：「你情願我依家鬧你，定係套戲出街嘅時候啲觀眾鬧你。」馬國明將此話記於心中並感謝對方提攜。他亦欣賞許紹雄不爭做主角、同一時間跨組接拍三套劇集及電影的瀟灑處事哲學。

馬國明在1999年以出演古裝劇《洗冤錄》當中的皇爺一角，而嶄露頭角，同年他出演大劇《創世紀》當中老實憨厚的樣子也為他吸引不少「大媽」粉絲。(《創世紀》劇照)

馬國明十分感謝感謝許紹雄（Benz雄）當年提點。（《新紮師妹》劇照）

拍攝劇集《創世紀》時，馬國明飾演幫羅嘉良（撈家）炒股票的角色。現場因臨場接收劇本（飛紙仔），馬國明出現多次重拍。羅嘉良即使拍攝疲倦，仍向他表示：「唔緊要，慢慢嚟，慢慢講」。馬國明記下這次經歷，日後於拍攝現場面對新人重拍時，亦選擇保持耐性，不發脾氣。

羅嘉良與陳錦鴻演《創世紀》。(劇集截圖)

慈母默默塞錢暖心支持 嚴父省吃儉用全為子女

回想剛入行之際，馬國明收入極其微薄，訓練班時期月薪僅有二千多港元，畢業後亦只微升至四千多港元。為節省開支，他每天搭巴士上下班，並與家人同住省下伙食費。雖然父母從未過問其工作前景，放手讓他追尋興趣，但愛子心切的母親眼見兒子手頭緊絀，經常會偷偷地將現金塞入他的銀包內。與母親感情極佳的他常會傾吐心事；反之，面對傳統嚴厲的父親，他小時候則存有一絲敬畏。

馬國明的家人都好支持他追夢。（（IG@kennethmkm））

馬國明透露父親性格傳統有威嚴，從不輕易將愛意掛在嘴邊，卻全數體現在實際行動上。父親一生節儉至極，從不花錢購買任何奢侈品犒賞自己，但只要涉及三姐弟的學費與興趣培訓，卻總是大方掏錢。長大後事業漸有起色的馬國明，特意購買了一隻名貴手錶贈予父親。父親雖然表面上沒有多說，私下卻暗自歡喜，甚至興奮地悄悄問妻子：「乜個仔依家都搵到啲錢咩？」父親在50多歲時便早早退休，這亦促使傳統又有責任感的馬國明很早便接過家庭重擔，將照顧家人的責任視為自己不斷努力拍戲賺錢的最強動力。

馬國明細個個樣。（IG@kennethmkm）

結婚3年恩愛如初 爆湯洛雯私下極具喜劇天份

馬國明與湯洛雯於2023年結婚，談及現時家庭狀況，馬國明於專訪中表明個人需承擔兩個家庭的開支，直言：「錢先係最實際，我依家要養兩個家庭，如果你畀個獎我搵唔到錢，咁冇乜用！」

馬國明與湯洛雯於2023年踏入婚姻殿堂。（IG@roxannetong）

妻子湯洛雯在家中常向他展現模仿表演，包括模仿他人聲音、肢體動作及貓隻表情。馬國明指出，電視台過往安排給妻子的角色多屬溫婉類型，未有劇本展現其模仿天份。二人婚後生活皆以留在家中為主，未見大幅轉變。相處細節上，馬國明過往禁止任何人在其座駕內飲食，因順應妻子於車內吃東西的習慣而改變原則。

馬國明大爆湯洛雯私下極具喜劇天份。（湯洛雯facebook圖片）

兩人出現爭執時，會選擇中途停頓各自冷靜，避免輸出傷害對方的言詞。待情緒平息後，雙方再就事情進行溝通並向對方道歉。過往缺乏儀式感的馬國明，現時於結婚紀念日及妻子生日籌備禮物與驚喜，並於日常細節順應妻子的生活習慣。