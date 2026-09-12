張新悅大女險死獲師父打救　被批迷信神棍激動澄清：感謝我恩人

現年50歲的前藝人張新悅（前名張燊悅）早前作客HOY TV節目《九運會客室》及於社交平台發文，述說長女Lucy於2022年底兩度開腦搶救，最終獲佛教師父及菩薩超拔化解「冤親債主」而康復。張新悅的言論瞬間引發網民抨擊，紛紛指責其迷信、抹殺醫院醫護功勞，並質疑其師父為斂財神棍。對此，張新悅特意錄製影片回應網民指控，逐一反駁三大質疑，期間更當場哽咽落淚。



大女Lucy在13歲那年，曾患腦膜炎。（ig@nicolacheungyoung）

張新悅早前上節目分享女兒患病險死經歷。（YouTube@HOY媒體網絡）

澄清無抹殺醫護貢獻

針對網民指責其「只感謝師父、對醫護人員隻字不提」的說法，張新悅在影片內拿出當年各大傳媒的新聞截圖作為證據。截圖記錄愛女Lucy於2023年1月11日獲准出院，而張新悅在短短12天後的1月23日（農曆大年初二），已於公開社交平台發文向瑪麗醫院全體醫護團隊、外科內科醫生、兒科深切治療部（ICU）護士及保安員表達感謝。張新悅在影片中重申，自己未曾否定現代醫學的價值，女兒得以保住性命，西醫團隊即時開刀搶救以及後續中醫團隊的調理工作均發揮作用，兩者缺一不可。

張新悅拍片回應網民三大指控，希望可以平息誤會為師父護航。（影片截圖）

張新悅當年在社交平台交代Lucy的情況，最後更特別鳴謝瑪麗醫院上上下下職工照顧。（IG@nicolacheungyoung）

列愛女14項重症病況

張新悅回顧愛女當年自英國返港後的發病經過。13歲的Lucy起初出現雙眼紅腫發熱症狀，家屬起初誤以為屬於身體熱氣並打算煲雞骨草。隨後病情轉變，Lucy出現神志不清並索取西瓜及豆漿，經醫生診斷證實患上細菌性腦膜炎，體內同時潛伏兩種細菌與一種病毒，並併發敗血症、猩紅熱、鼻竇炎及中毒性休克綜合症等共14種重症。當時Lucy的腦壓飆升至危及生命的54毫米水銀柱，導致全身多個器官出現衰竭情況。瑪麗醫院院方先後發出兩次開腦放壓的病危通知，首度開刀經鼻放膿未能成功，隨後通知需要在頭骨鑽孔放壓，直言手術過程非死即盲、非癱即死。

張新悅回想當時13歲的Lucy一共患有14種重症。（影片截圖）

張新悅表示天下父母置身此等境地時，均會想方設法為骨肉爭取多一線生存機會。她指出多名頂尖科學家同樣具備宗教信仰，兩者並無衝突。儘管醫療團隊完成手術，Lucy能於短短一個月內由垂死與癱瘓狀態恢復，且智力、視力與行動能力均未受損，復元速度超出醫學常理範疇。張新悅表示這項痊癒事實僅屬於現今人類科學範疇上暫時無法證明的現象，並不代表其未曾真實發生過，事實依然存在。

張新悅指當時原本女兒的生魂已經離開身體，幸得師傅幫忙，女兒才能跨過鬼門關。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅謝謝師父師和菩薩幫助之餘，亦感恩冤親寬宏大量放過女兒。（IG@nicolacheungyoung）

張新悅續指女兒危殆個案，儘管沒有死必定會留下影響一生的後遺症，當時女兒從昏迷起來後半邊身沒有知覺，半個腦嚴重發炎，一隻眼睛發炎，智力像個四五歲的孩子，但有師父相助，女兒才能痊愈。（IG@nicolacheungyoung）

澄清師父無收費無作法

關於網民質疑師父「借機斂財呃錢」及雙方存在利益輸送的言論，張新悅澄清其師父行事低調，平日不開門做生意，嚴禁收取費用幫人，自始至終未向其索取任何費用。在整個救治與消業過程內，師父未有執行起壇、燒符或揮劍等道法作法，未曾踏足瑪麗醫院，更未直接接觸Lucy本人，僅透過佛法智慧化解業緣、勸勉與超拔冤親債主。

張新悅澄清當時師父根本沒有收取任何費用。（影片截圖）

張新悅在影片中提及Lucy出院後的經歷。Lucy康復不久，丈夫楊哲安帶同愛女前往海洋公園遊玩並乘搭過山車。師父得知消息後訓斥此項舉動屬於挑戰法力，指出冤親債主並未完全釋懷離開。言猶在耳，Lucy隨後於海洋公園現場出現休克暈倒情況，經師父解釋此為冤親債主藉此展示存在力量，隨後身體未有大礙。

張新悅稱當時帶愛女前往海洋公園，直接被師父指出此舉挑戰法力。（影片截圖）

呼籲公眾停止抹殺恩師

張新悅講述第二次開腦手術進行期間，自己在家中唸經時親眼目睹粉紅色蓮花包裹光球的景象，其丈夫楊哲安也目擊相同畫面，當刻感應到女兒生魂離體，兩人趕往醫院後獲悉手術中途曾施打強心針進行急救，得到佛法扶持始得還陽。Lucy在ICU昏迷十多天醒來後一度半身無知覺、智力如同幼童，且因長期插喉影響說話功能。康復期間，推愛女進出手術室的醫院工友姨姨叮囑家屬要還神，中醫師把脈時指出其元氣恢復速度，外籍聲樂老師記錄Lucy拔喉後的歌唱嗓音與肺活量超越患病前水平，各項見證讓她相信因果邏輯。

張新悅稱自己曾親眼目睹粉紅色蓮花包裹著光芒的異象。（影片截圖）

在影片尾聲，張新悅當場落淚哽咽。她表示拍攝影片並非強求大眾認同其宗教信仰，而是無法容忍救命恩人無端蒙受神棍污名與抹黑。她引用「未經他人苦，莫論他人非」字句，指出網民不認識其師父未親歷過程，質問「點解要咁樣話我師父？」，懇請網民發表評論時保持客觀與仁厚，切勿中傷為愛女帶來重生的恩師與善緣。這場關於醫學與信仰的討論隨着影片公開持續引發外界關注與迴響。

張新悅稱師父是她的救命恩人，不應該這樣被人抹黑。（影片截圖）