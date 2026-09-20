TVB小花日打四份工靠Coupon慳飯錢　為掃名牌：咖啡都係飲公司

羅雪妍近年為兼顧生活與演藝夢想，化身「拼命三娘」身兼多職。早前有指她最高峰時期一日打四份工，近日更到名店掃貨。日前羅雪妍現身觀塘出席無綫熱播劇集《死有對証》宣傳活動，接受《香港01》訪問時大方分享自己的工作近況、生活轉變以及理財心得。

三年新劇終播出 坦言身形有變化

羅雪妍透露三年前拍攝的劇集終於面世，令她感到興奮。被問到三年來外貌和身形有沒有變化時，她毫不掩飾地笑言自己「發福」了不少：「咁肯定有啦，瘦咗肥咗咁，每一個人都會高矮肥瘦㗎嘛！我有磅過，我諗肥咗差不多4kg。我都好開心㗎，日日都有嘢食。」

為了搬出來獨立生活並應付租金等開支，羅雪妍除了演員及主持工作外，原本還一星期教四至五天瑜伽。為了維持穩定收入，她現在更成為了一名朝九晚五的辦公室白領，名副其實「日打四份工」。「自己搬咗出嚟住呀嘛，要交租。所以除咗幕前同教瑜伽，我而家都有另一份正職，係返Office嘅白領。不過兩邊老闆都係天下間最好嘅老闆，好肯畀我休息請假去拍戲。」

羅雪妍精打細算控制開支 。（盧振輝攝）

精打細算控制開支 慳錢只為買名牌獎勵自己

雖然身兼多職收入增加，早前更被發現去名店購物，但羅雪妍澄清自己並非揮霍無度，而是專攻特價場，且平時的生活其實極度「慳家」。她表示自己是「優惠券達人」，連喝咖啡也會善用公司資源：「打一份工就得一份錢，打兩份工就兩份錢。人多咗錢，就自然想買多啲嘢、多啲慾望，都叫做好似獎勵下自己囉！不過我都唔係話有100蚊就甩晒100蚊嘅人，都會好好配搭。同埋我裝身多數係喺 Outlet 買，通常都有折，我個人好仲意搜集 Coupon，連食大快活、大快活嗰啲我都係買 Coupon，例如正價50蚊個飯，用Coupon都係30幾蚊，係平好多。咁如果平時唔特別使大錢，一日三餐加埋其實200蚊有找。」

無綫熱播劇集《死有對証》宣傳活動。（盧振輝攝）