24歲吃播網紅逝世　父直播遭逼問死因　當場崩潰痛哭「下跪磕頭」

內地知名大胃王網紅「幹飯瑩瑩」在網絡上坐擁近200萬粉絲，未料日前卻驚傳離世，得年僅24歲，日前家屬也出面證實此噩耗，表示她已在8月17日逝世。



然而，近日「幹飯瑩瑩」的父親在直播時，面對觀眾不斷追問其死因，忍不住在鏡頭前崩潰痛哭，甚至還下跪磕頭，這一舉動引發大批網友討論。

內地24歲百萬粉絲網紅「幹飯瑩瑩」8月17日離世（微博圖片）

家屬證實「幹飯瑩瑩」8/17離世 得年僅24歲

「幹飯瑩瑩」日前驚傳離世，有消息指出她疑似是因長期從事高強度吃播，導致體內電解質失衡引發「低鉀血症」，最終因心臟驟停猝逝。對此，家屬9月初出面證實此噩耗，表示她已經在上月17日離世，得年僅24歲。

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「幹飯瑩瑩」父直播崩潰下跪 網掀兩派論戰

不過，由於家屬並未說明「幹飯瑩瑩」的確切死因，故網絡上開始出現各種說法。而其父親13日在女兒離世後首度開直播，留言區隨即湧入大量網友提問，沒想到面對這情況，他竟忍不住在鏡頭前崩潰，哭喊「我需要磕頭、下跪嗎？」隨後甚至直接當場下跪磕頭。

畫面曝光後在網絡上引發討論，對此網友想法兩極。多數人認為家屬白髮人送黑髮人已心如刀割，呼籲外界給予尊重及空間；另一部分人則質疑背後存在「劇本」，認為其父親下跪道歉僅是為了博取流量，不應該用此行為來消費悲劇。

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