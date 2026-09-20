湯賀蘭Zendaya到底完婚沒？御用造型師認「說謊了」爆婚禮時間點

Zendaya（千蒂亞）與湯賀蘭（Tom Holland）到底結婚了沒？



Zendaya御用造型師羅奇（Law Roach）先前才爆料兩人早已低調完婚，沒想到近日現身 2026 年艾美獎紅毯竟突然改口，直接坦承：「我其實說謊了！」更透露兩人的正式婚禮儀式尚未舉行，預計要等《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）宣傳結束後才登場。

湯賀蘭、Zendaya 近況如何？

Zendaya 與湯賀蘭（Tom Holland）的婚事竟然又出現驚人反轉！Zendaya 長年合作造型師羅奇（Law Roach）今年3月出席 Actor Awards 時，被媒體問到這對「蜘蛛俠 CP」的婚禮進度，當時他直接爆料兩人的婚禮早就已經舉行，一句話瞬間讓外界認定 Zendaya 與湯賀蘭已經秘密完婚。沒想到事隔半年，羅奇竟然親自推翻自己先前的說法。羅奇近日現身 2026 年艾美獎紅毯，再度被問到兩人婚事時突然坦承：「我其實說謊了！」接著透露 Zendaya 當時並沒有結婚，兩人至今也還沒有舉行「正式婚禮儀式」。至於真正的婚禮何時登場？羅奇則透露預計要等 Zendaya 跑完《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）的宣傳行程後才會舉行，讓這場備受矚目的明星婚禮再度成為焦點。

Tom Holland（湯賀蘭）與Zendaya（GettyImages）

延伸閱讀：《蜘蛛俠》Ned法國古堡完婚 劇組班底到齊 湯賀蘭夫婦甜蜜見證

+ 9

不過羅奇這次改口，反而讓兩人的婚姻狀態變得更加撲朔迷離。因為湯賀蘭今年6月接受《Esquire》專訪時，曾談到網路上瘋傳的 AI 假婚禮照片。當被問到家人會不會被照片騙到時，他透露親近家人不可能誤會，因為他們「都在場」，當媒體繼續追問婚禮細節，他則不願再多透露。

這番話當時也被外媒解讀為湯賀蘭親自確認兩人已經結婚。更有趣的是，羅奇自己今年 7 月才又公開表示 Zendaya 與湯賀蘭「辦了一場私人婚禮」，還認為大家應該祝福這對低調完成婚事的新人，如今不到2個月卻再次改口，讓粉絲完全摸不著頭緒。因此目前唯一比較明確的是，依照羅奇最新說法，Zendaya 與湯賀蘭尚未舉行他口中的「正式婚禮儀式」，並計畫等《沙丘瀚戰：第三章》宣傳結束後再舉辦。至於兩人是否早已完成私人婚禮或其他結婚程序，目前本人仍未完整公開細節，這場「蜘蛛俠 CP」婚事之謎看來還要繼續猜下去。

延伸閱讀：蜘蛛俠4｜湯賀蘭、Zendaya假戲真做不是首例 盤點三代蜘蛛俠戀情

+ 7

延伸閱讀：

湯姆霍蘭德 Tom Holland 爆料小勞勃道尼鋼鐵人神級台詞秘訣！坦言：「他回我亂掰的！」

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】