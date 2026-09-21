別再以為AI短劇只有爛俗套路！5大賽道10部必看神作顛覆創作上限

發榜詞：人人都知道AI技術極大地降低了影視製作成本，但鮮少有人注意到，它把浩瀚的業外智慧引入業內後，正在推高創作的上限。AI帶來創作平權，在專業影視創作者之外，非科班出身，藉助AI進行影像表達的「AI超級創作者」漸成氣候。

彈指半年間，AI超創的名下，已經有一串閃光的作品：《被裁掉的女孩》《辦事處》《零號檔案》《硯邊青梅》…而更新更強的作品還在持續入場。他們是新大眾文藝的中堅創作力量。他們以個人賬號為陣地（抖音、B站為主），為愛發電。他們像十年前的圖文類自媒體一樣生機勃勃，前途無量。

如果說以紅果短劇為大本營的AI短劇多是類型化創作，那麼AI超創的作品既有類型片，也有嚴肅創作。平台爆款的播放量是10億級，AI超創的爆款的播放量一般是千萬級。但平台短劇已經出現了同質化、套路化的明顯症狀，而AI超創作者性強，有更強的思想性和現實觀照。真人短劇沒能實現精品化就被AI短劇取代了。如果說AI短劇還有精品化的追求，希望只能寄託在AI超創身上。因為他們的起點不是謀求變現，而是表達發聲。

從本周開始，我們推出「獨舌AI超創必看榜」，以周榜的形式推薦優秀作品，服務普通觀眾，助力才華博主，見證行業成長。歡迎加入，共襄盛舉。



以上是獨舌推出的第一份周榜。遴選過程中，我們不只關注播放量，也關注作品的創意、表達和完成度，致力於把那些容易被訊息流淹沒的作品，放回較為清晰的內容座標裏。以下是上榜作品的分組解讀。

純愛系必看夢幻短劇

推薦劇目：《我的妹妹不可愛》《「世界頂級」殺手正在帶妹》

推薦理由：如果你還不知道AI也能把純愛拍出心動感，那麼這兩部絕對不能錯過。

日前，《我的妹妹不可愛》更新至第六集，這部連續火爆一個多月的AI純愛短劇，也因此再次進入我們的視野。千禧年的小縣城裏，一個殺馬特少年，突然因為父親的再婚，多了個甩不掉的妹妹。

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這部劇最難得的，是做了一部罕見的男性向純愛。導演羅臣臣把自己的形象做成男主，拒絕擦邊，也不把女性角色當作慾望符號，而是去打撈80、90後男性青春裏那個曾經喜歡過，卻終究沒能擁有的人。

小鎮生活、非主流青春，再加上輪迴、時間等玄幻設定，讓這場造夢既有現實質感，也有自洽的想象空間。最新更新的第六集，依然延續了這種風格。沒有智能手機的年代裏，兩個心思純粹的年輕人躺在家裏，想到哪兒聊到哪兒，說着說着就在陽光裏睡着了。

簡單的情節帶來難得的審美享受，讓獨屬於那個年代的懷舊情緒衝出了屏幕。而林一一這個角色，可以讓我們更理解為什麼人們能突然狂熱地愛上AI短劇。她首先是一個虛擬角色。觀眾不用面對真人偶像的人設變化、緋聞爭議甚至職業選擇。她沒有角色之外的現實生活，觀眾看到的始終只是故事裏的林一一。

這種「純粹」也是AI角色核心競爭力。它讓觀眾可以把自己的青春記憶、情感想象和未完成的情愫，完整地投射到一個不會被現實侵擾的角色身上。因此，羅臣臣用自己的臉當男主，雖說讓自己演爽了，卻也成為了不少觀眾的「一生之敵」。

而同一流派裏的《「世界頂級殺手」正在帶妹》，則走的是男帥女美的路子。

一個自稱世界頂級殺手的男人，頂着冷面殺手的殼，卻認認真真帶起了妹。他那沒有血緣關係的妹妹，是一個青春、漂亮、可愛又神秘的外國女孩。

她簡直是行走的衣架，基本一集就要換一套衣服，每套都漂亮得讓人心動；她有着奇怪的口音，以及那些現實中女朋友常有的小情緒，完全踩中了男性觀眾熟悉又嚮往的情感想象。而且她身份神秘，登上了世界殺手組織的懸賞名單。冷面殺手與青春少女的強烈反差，構成了這部作品最直接的吸引力。

當代人必看温情短片

推薦劇目：《老秦》《我在現代當幽差》

推薦理由：死後世界，是短視頻和AI短劇反覆書寫的領域。它們把死亡寫得温情，把死後世界寫得不可怕，也照見了觀眾共同的焦慮與現實難題。

一個唱了一輩子秦腔的老人，死後決定在地府再唱一回。

在不到十分鐘的短片裏，《老秦》容納了非常豐富的情感和表達。正在死去的是老人，正在消逝的是秦腔。地府希望老秦在喝下孟婆湯之前，再為年輕人唱上一曲，因為在這裏，秦腔依然被相信擁有一種力量，能夠撫慰那些不願投胎的年輕人，讓他們重新鼓起面對現實的勇氣。畢竟，哪裏有悲，有欣，有情，哪裏就有秦腔。

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作品最終走向了一個略顯煽情的答案，重要的是，在死亡之前，我們留下了什麼。正所謂「死亡不是終點，遺忘才是」。這裏的遺忘，是喝下孟婆湯之後，連自己都忘了自己，忘了最愛的人，忘了唱了一輩子的秦腔，甚至忘了自己為什麼會哭。但好在現實中，還有人替你記得。

同一主題下，還有一部《我在現代當幽差》。它被觀眾稱作現代大廠版《靈魂擺渡》，卻幾乎不嚇人，配樂輕巧、笑點意外，認認真真替中國人補上了一堂總在迴避的「死亡教育」。

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樂子人必看腦洞喜劇

推薦劇目：《立志成為惡獸》、貳毛「喪屍」系列

推薦理由：這就是當下的必看小品，各種離譜腦洞和抽象反差，讓你痛痛快快笑。

別人穿越都當龍傲天，他卻穿成了惡獸，還立志要當最大的反派。這是《立志成為惡獸》最有意思的地方，它用Q版蠢萌的畫風，完全推翻了人們印象中的穿越文模板。

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主角能力墊底不要緊，畢竟身邊還有一個傻乎乎的搭檔「牛來」，把修仙者的褲衩當頭巾，把主人的「養肥再殺」當成一種愛護。兩個最不像主角的主角，帶着天賜的系統和各種歪打正着、極其離譜的好運氣，一路闖進修仙界。

Q版造型、無厘頭設定、角色反差和不斷出人意料的行動，共同構成一種古靈精怪的「抽象美學」，讓觀眾在熟悉的類型框架裏獲得一種意外的新鮮感，畢竟誰家正經人會立志當惡獸啊。

另外要推薦的是博主貳毛創作的「喪屍」系列，我們暫且將它稱作《東北唱「屍」班》。

這是一部在凌晨也可放心觀看的「喪屍片」，並非用真人呈現，而是讓人親切的「故事會插圖」畫風。它把東北人特有的平淡「瘋感」放進喪屍類型裏，每個人都自帶喜劇人的氣質，再加上高度固定、辨識度極強的主角形象，由此形成了鮮明的風格。喪屍來了又怎樣，事已至此，先吃飯吧。

焦慮人群必看治癒短劇

推薦劇目：《百萬人吃火鍋》《當代病圖鑑》

推薦理由：生活再難，也可以先鬆一口氣。

沒有什麼是一頓火鍋解決不了的，如果有，那就一百萬人一起吃。《百萬人吃火鍋》是博主阿丸燜居創作的《阿丸的十萬人宿舍日常之火鍋篇》，主打一個用視覺奇觀治癒焦慮。

一百萬人一起涮火鍋，本身就足夠讓密集恐懼症發作。觀眾最熟悉的一個生活場景，被無限放大到荒誕的程度，拿麻醬要在一個深淵裏舀，拿香菜得直接紮進「香菜海」，光配好蘸料就得花費好幾個小時。

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好不容易搶到一個丸子，它甚至還可能順着「火鍋海」漂進別人的碗裏。再加上主角「你阿丸」特有的平靜語感，越是離譜的場面，越用一種波瀾不驚的口吻來講，反而形成了獨特的喜劇效果。

《當代病圖鑑》則是一集一個當代人的集體病症，把難以言說的苦痛拍成了喜劇。牛馬加班猝死，牛頭馬面硬是拉不走，因為班還沒加完；拖延症晚期，就是連死亡都要拖延，因為還有幾百件事情沒做完。這種以引發觀眾共情為目的的語法，在AI短劇裏已相當成熟，可謂套路，但有效。

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懸疑迷必看燒腦短劇

推薦劇目：《反相之地》《長安異聞錄》

推薦理由：別說觀眾看不懂，作者也說看不懂

颱風夜，宿舍斷電，三個學生再睜眼時，已經墜入一個現實校園的「反世界」。這裏有永遠的黑夜、纏繞牆體的黑色藤蔓、頭頂燈籠的怪物，還有一字一頓念着規則的詭異廣播。

平行時空、規則怪談和懸疑推理被揉在一起，構成了《反相之地》最初吸引觀眾的核心設定。然而，《反相之地》在日前更新的最新一集卻引發了不少負面評價。

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原因並不複雜，這一集明顯偏離了規則怪談的主線，着重刻畫類似《迷失三角洲》（Triangle）的無限流敘事，而且主要角色「亮哥」的行為邏輯也出現了爭議，再加上劇情訊息量較大，故事沒有講清楚，不少人直言「看不懂」。但有意思的是，爭議並沒有消解觀眾對這部劇的熱情。

9月20日晚，三位主創在抖音開啟直播，直播間瞬間湧入兩萬多人。大家一邊吐槽最新一集，一邊給主創提供後續創作建議。主創也對近期爭議作出回應，「別說你們看不懂，其實我也看不懂。」

這正是AI短劇正在形成的一種很有意思的創作生態。長劇面臨的是「棄劇率太高」的難題，但AI短劇的觀眾，卻對作品保持着寬容，持續追更、討論、質疑甚至參與創作。哪怕對某一集不滿意，他們依然願意留下來，和創作者一起把這個故事繼續往下推。

相較之下，《長安異聞錄》的故事就沒那麼複雜，它以單元奇案推進，但重點不在破案，而在異聞，通過幻術、畫皮、機關、算命等元素層層鋪開，最終呈現出一個意料之外、情理之中的故事。

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有意思的是，它沒有按照傳統的破案故事塑造一個正面主角，在第一卷中，主角本就不是什麼好人，原本想算計別人，卻反被算計，最終身隕收場。雖然這部劇的第一卷數據不錯，但第二卷卻出現了斷層式下滑，這說明創作者如果想把故事一直講下去，一集一主角，一集一故事的形式，還得探索口碑延續和觀眾維護的方法。

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