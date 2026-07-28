安徽衛視首播全AI短劇《桃花潭記》惹議　網民憂真人演員被搶飯碗

近日，不少網友曬出視頻，發現安徽衛視在晚間時段開始播出AI生成的劇集，引發廣泛關注。而此舉使安徽衛視成為中國率先播出AI劇集的上星衛視，「AI+影視」這一概念首次從網絡平台走向了千家萬戶的電視螢幕。



據悉，此次引發熱議的AI劇名為《桃花潭記》，共20集、每集約10分鐘，以安徽涇縣宣紙古法造紙108道工序為敘事基底，是中國首部取得網絡劇片發行許可證的全AI非遺題材中劇。

網友曬出視頻，發現安徽衛視在晚間播出AI生成的劇集《桃花潭記》。（翻攝自小紅書）

劇集畫面全程標註「AI製作」 網民感嘆技術超前：

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該劇集畫面全程明確標註「AI製作」，並在片尾明確標註了「AIGC導演」。

劇集由中共安徽省委宣傳部、安徽省文化和旅遊廳指導，中共宣城市委宣傳部、安徽聚龍盛豐影視傳媒有限公司、北京靈耀星科技文化傳媒有限公司聯合出品，已於7月22日起，每天21點50分在安徽衛視播出。

劇情方面，該劇講述明代萬曆年間，御前侍衛潛伏涇縣蘇家紙坊，在與女匠人並肩破局權謀陰謀中守護宣紙技藝與家國大義的傳奇故事。

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此外，該劇集還曾在7月4日登陸央視頻，為安徽衛視的AI劇集上星打下基礎。

而對於安徽衛視的這次嚐鮮，網友們紛紛感嘆其太超前，但AI劇的上星，也引發了業內關於技術與藝術關係的討論。

支持者認為，AI技術省時省錢，是為行業降本增效；而質疑者則指出，AI生成的人物神態生硬，缺乏真人演繹的情感，甚至出現了播放卡頓、聲音缺失、畫面重播等技術問題。

此外，也有人擔憂AI劇會擠壓真人演員的生存空間，但在部分觀眾看來，AI劇替代真人劇或許是早晚的事。

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