李榮浩演唱會點名井柏然劉雯　喚欒念角色名惹《早春晴朗》迷不滿

內地男星井柏然因主演Netflix內地劇《早春晴朗》而爆紅，他於中秋夜（25日）與國際超模劉雯現身歌手李榮浩「黑馬」世界巡迴演唱會上海站的包廂，兩人被現場觀眾拍到親密擁抱，以實際行動徹底打破情變傳聞。然而，李榮浩在台上點名井柏然，以他在劇中角色「欒念」的暱稱「Luke」公開調侃打趣，意外令到部分《早春晴朗》劇迷不滿，讓「真人戀情與戲內CP分寸感」的議題度登上微博熱搜榜。



在觀看李榮浩演唱會前一日（24日），井柏然與劉雯兩人一同出席CHANEL品牌活動，連續兩天高調合體，直接澄清網上流傳的情變傳聞。（網上圖片）

李榮浩在台上點名井柏然，以他在劇中角色「欒念」的暱稱「Luke」公開調侃打趣，意外令到部分《早春晴朗》劇迷不滿。（微博@早春晴朗官博）

井柏然與劉雯包廂擁抱放閃！打破情變傳聞

據現場觀眾透露，井柏然與劉雯當晚低調出現在李榮浩「黑馬」世界巡迴演唱會上海站的VIP包廂內，而井柏然從背後緊緊抱着劉雯，兩人狀態輕鬆自然。而在此前一日（24日），兩人亦一同出席香奈兒（CHANEL）品牌活動，連續兩天高調合體，直接澄清網上流傳的情變傳聞。

據現場觀眾透露，井柏然與劉雯當晚低調出現在李榮浩「黑馬」世界巡迴演唱會上海站的VIP包廂內。（小紅書@Jinnng）

在觀看李榮浩演唱會前一日（24日），井柏然與劉雯兩人一同出席CHANEL品牌活動，連續兩天高調合體，直接澄清網上流傳的情變傳聞。（網上圖片）

李榮浩演唱會介紹「Luke與雯雯」！引爆《早春晴朗》劇迷不滿

演唱會期間，李榮浩在台上互動環節突然點名井柏然，並結合《早春晴朗》中的角色名打趣喊道：「你們深愛的那個Luke（井柏然飾演的欒念）今天也在！」引發全場觀眾尖叫。隨後李榮浩滿臉笑意地鋪墊笑點說：「既然Luke人在現場，身邊一定有一位非常重要的女士也在……雯雯今天也在啊！」

演唱會期間，李榮浩在台上互動環節突然點名井柏然，並結合其此前作品中的角色名打趣喊道：「你們深愛的那個Luke（井柏然飾演的欒念）今天也在！」引發全場觀眾尖叫。（微博@會火視頻截圖）

演唱會期間，李榮浩在台上互動環節突然點名井柏然，並結合其此前作品中的角色名打趣喊道：「你們深愛的那個Luke（井柏然飾演的欒念）今天也在！」引發全場觀眾尖叫。（微博@會火視頻截圖）

演唱會期間，李榮浩在台上互動環節突然點名井柏然，並結合其此前作品中的角色名打趣喊道：「你們深愛的那個Luke今天也在！」引發全場觀眾尖叫。（微博@會火視頻截圖）

Luke是井柏然在《早春晴朗》裡的角色名。（微博@早春晴朗官博）

然而，這段現場影片在各大社交平台瘋傳後，卻引來部分正熱衷於追看井柏然新劇《早春晴朗》的劇迷不滿，他們認為劇集還在宣傳時期，在公開場合將角色名與現實女友強行捆綁「容易讓觀眾出戲」，質疑李榮浩「開玩笑缺乏分寸感」。但亦有大量網民在微博等平台留言支持，認為井柏然與劉雯本就是公開穩定交往的情侶，而好友好浩榮打趣說了些話，也純屬正常社交，呼籲劇迷「切勿入戲太深」。

有《早春晴朗》劇迷認為劇集還在宣傳時期，在公開場合將角色名與現實女友強行捆綁「容易讓觀眾出戲」。（微博@早春晴朗官博）

有《早春晴朗》劇迷認為劇集還在宣傳時期，在公開場合將角色名與現實女友強行捆綁「容易讓觀眾出戲」。（網上圖片）

有《早春晴朗》劇迷認為劇集還在宣傳時期，在公開場合將角色名與現實女友強行捆綁「容易讓觀眾出戲」。（網上圖片）

真人戀情與劇集宣傳的微妙平衡

近年影視劇宣傳高度依賴「角色CP」營造話題，當劇中演員在現實中另有穩定伴侶時，往往容易引發宣傳與現實之間的衝突。因此這次李榮浩在現場幾句玩笑亦惹起風波，從中折射出當代娛樂圈中「真人CP」與「劇集角色」之間難以平衡的論戰。