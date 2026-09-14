《早春晴朗》收官見面會孫千不捨落淚　與井柏然偷牽手復刻名場面

改編自人氣小說《早春晴朗》的同名陸劇日前風光收官，井柏然與孫千這對「欒念與尚之桃」搭檔13日現身北京見面會，原本溫馨的告別場合卻意外變成大型淚崩現場。



《早春晴朗》收官見面會催淚 孫千哭到說不出話

《早春晴朗》講述北漂女孩尚之桃與毒舌創意總監欒念之間長達六年的職場地下戀情，播出期間話題不斷。劇組在北京舉辦的收官見面會上，安排了粉絲讀信環節，當觀眾分享追劇心聲以及對「尚之桃」這個角色的喜愛時，站在台上的孫千明顯受到觸動，眼眶逐漸泛紅，最後忍不住哽咽落淚，情緒一度無法平復。

《早春晴朗》收官見面會，粉絲讀信環節孫千明顯受到觸動，眼眶逐漸泛紅，最後忍不住哽咽落淚，情緒一度無法平復。（微博圖片）

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對孫千來說，這場告別遠比一般殺青更沉重。她過去受訪時就曾坦言，《早春晴朗》是她拍過「失戀感最強」的一部戲。為了詮釋尚之桃從職場小白到獨當一面的成長軌跡，孫千在拍攝期間將自己完全沉浸在角色的人生裡，跟著人物經歷職場掙扎、感情起伏與各種人生選擇，殺青後很長一段時間都難以抽離。

孫千在台上含淚向觀眾送出祝福：

希望大家能成為自己的英雄，愛自己愛的人，做自己愛的事。

這番話讓台下不少粉絲跟著紅了眼眶。她也透露，尚之桃獨自北漂打拼的經歷，與她本人從哈爾濱到北京追夢的軌跡高度重合，幾個月沉浸式的表演讓她與角色之間產生了強烈的情感連結，因此下戲時格外不捨。

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井柏然重現《早春晴朗》經典台詞 「冰雕」一句話逼哭全場

眼見搭檔情緒潰堤，井柏然同樣難掩不捨。他在讀信環節眼眶泛紅，面對一路陪伴《早春晴朗》的觀眾，突然引用劇中欒念的台詞：

我們不結束，結束的話就一起當冰雕。

這句話是尚之桃第一次向欒念主動提分手時，欒念回應她的經典對白，井柏然此時重現，讓劇迷一秒入戲，現場氣氛瞬間被推向最高點。

井柏然隨後感性喊出「永不散場」，為這場告別見面會畫下溫暖又催淚的句點。主持人問他有沒有什麼話想對現場觀眾說時，他選擇用角色台詞來回應，這個舉動被粉絲解讀為「用欒念的方式告別尚之桃」，也讓台上台下哭成一片。

井柏然、孫千重現《早春晴朗》停車場偷牽手 害羞彈開反成最大亮點

除了感人環節，見面會上也有讓粉絲尖叫不斷的畫面。井柏然與孫千在重現劇中經典橋段時，被眼尖的粉絲發現兩人在台側候場時悄悄牽起了手。井柏然背對著孫千，將手放在背後、掌心朝向她，孫千則輕輕將手往前伸，兩人就這樣默默牽在一起。

這段互動是在複刻劇中欒念與尚之桃在停車場隱秘牽手的經典場面，兩人牽完手後迅速害羞彈開。戲裡角色壓抑克制的拉扯，對比戲外演員純情又略帶尷尬的反應，讓觀眾直呼「比正片還有氛圍感」，更有人笑稱這對「一念難桃」CP根本是「售後天花板」。

孫千《早春晴朗》演技翻身 從選角質疑到收穫觀眾好評

值得一提的是，孫千接演尚之桃一角時，曾因外形與172公分的身高等因素，遭到部分原著粉絲質疑與角色適配度不符。然而隨著劇集播出，她靠著細膩的情感掌握與出色的演技表現，逐漸扭轉了觀眾的評價，收穫大量好評與人氣。這次在見面會上的真情流露，也讓外界看見她對角色投注的深厚情感，以及對表演的認真態度。

《早春晴朗》改編自作家「姑娘別哭」的同名小說，劇集在優酷與Netflix同步播出期間表現亮眼，不僅創下2026年優酷現偶劇最快破萬紀錄，更連續兩週位居Netflix全球非英語劇集周榜第二名。

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