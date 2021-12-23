蜘蛛俠3｜專訪最索梅姨瑪莉莎湯美　罕談同前度羅拔唐尼拍定情戲

【蜘蛛俠3／不戰無歸／最索梅姨】57歲瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）在《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）3度扮演「梅姨」，與「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）有比前2集更多的互動戲。



瑪莉莎湯美讚賞湯賀蘭越來越成熟，「湯賀蘭是運動員出身，親自上陣每一場動作戲，他是個好孩子，也是個電影鬥士」，並說自己也真的像個長輩一樣，在旁時常捏冷汗。

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前兩代「梅姨」Rosemary Harris、Sally Field都是資深演員，瑪莉莎湯美接替演出第3代演員，有「最索梅姨」之稱，但她笑答：「我不認為是最美，應該是說風格最不同的梅姨。」她說當年接下該角色，就主動建議為了切合角色個性，不用像Rosemary Harris、Sally Field一樣拘謹，「我認為我不用染銀髮，個性也要更活潑。」

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她更強調《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）系列的Sally Field是她的偶像，「我最喜歡Sally Field在舞台劇《The Glass Menagerie》裡的演出，她真的是個好演員」。

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瑪莉莎湯美一連演過3部《蜘蛛俠》電影，如今可能劃下句點，她也有些不捨，「我真的很推薦這部電影，看著蜘蛛人對抗一堆反派，場面超大超壯觀，在大銀幕上看非常震撼，我也最滿意這一集自己的演出，相信會帶給你們很多驚喜」。

瑪莉莎湯美與前男友羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）曾合作經典浪漫喜劇《我心屬於你》（Only You），分手後二人仍是好友，如今彼此各自都有伴侶，後來又在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）合作。

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瑪莉莎湯美得知許多影迷都很喜歡她與羅拔唐尼的合作，她也開心回味當年，「我最推薦義大利的阿馬爾菲海岸，我們在那裡有段非常美好的時光」。《蜘蛛俠：不戰無歸》現正熱映中，電影上映才短短5天，全台票房就達2.13億，強勢問鼎今年票房冠軍。

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