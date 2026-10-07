41歲加賀美早紀曾判剩3個月命　血液疾病復發急入院宣布全面停工

41歲日本女星加賀美早紀憑參演已故女星飯島愛半自傳電影《柏拉圖式性愛》入行，近日突然在個人YouTube頻道連出三段影片，驚爆因血液疾病復發需緊急入院，並宣布全面停工。



加賀美早紀在2001年主演改編自前藝人飯島愛自傳的電影《柏拉圖式性愛》並以此出道。

加賀美早紀驚爆因血液疾病復發需緊急入院，並宣布全面停工。（IG@kagami_saki）

曾被醫生判剩三個月命

加賀美早紀在短片中表示自己過去曾確診白血病，當時情況極度危急，甚至被醫生宣告壽命「撐不過3個月」。幸好後來病情奇蹟地進入緩解期，讓她得以重拾正常生活。怎料病魔再度來襲，她因血液疾病突發，被迫緊急煞停所有工作，入院接受治療。

曾確診白血病，被醫生宣告壽命「撐不過3個月」。（YouTube@加賀美早紀ちゃんねる）

（YouTube@加賀美早紀ちゃんねる）

突發急病送院，狂抽血捱針痛到崩潰

這次入院來得非常突然，加賀美早紀表示自己起初由救護車急送院，隨後再帶着介紹信轉送至針對血液疾病特化的專科醫院，連任何行李都來不及執拾。透過病床視角的影片可見，她日夜都要面臨抽血與檢查，單日已被狂抽5至6次血，加上左右手都要打點滴，令她忍不住大呻「身體的血都要沒了」。滿手貼滿圓形止血貼的她，無奈自嘲手臂變成了一隻「瓢蟲」，更坦言因為手腕位抽血實在太痛，在病床上忍不住崩潰落淚。

因血液疾病再入院。（YouTube@加賀美早紀ちゃんねる）

日夜都要面臨抽血與檢查。（YouTube@加賀美早紀ちゃんねる）

驗血報告極不樂觀

最令人憂心的是，加賀美早紀透露聽完醫生講解的驗血結果後，直言「數值果然還是很不妙」。醫生更告知她接下來必須進行極度痛楚的「骨髓檢查」，面對未知的療程與劇痛，身心俱疲的她顯得非常抗拒與無力，隔着螢幕寫下「這到底要做幾次才行啊」、「真不想做，快住手吧」。大批網民紛紛湧入留言區集氣，祝願她能挺過難關，再次戰勝病魔。