陸劇票選「最無存在感」女演員TOP 10　2位星女郎上榜　孫千排第6

當前陸劇市場無疑是「95後花旦（1995年後出生女星）」的天下。從《許我耀眼》趙露思、《燦如繁星》虞書欣，到《逐玉》田曦薇、《這一秒過火》王楚然與《折腰》宋祖兒，這幾位頂流小花幾乎包辦了各大熱搜與討論度。然而，陸劇圈同樣有一群95花，雖然手握高質感作品或優質資源，卻始終欠缺爆款話題度與吸粉體質。



根據《BEAUTY美人圈》報導，最近中國內地網路社群發起「最無存在感陸劇95花」票選，結果出爐引發熱議！究竟有哪些顏值與實力兼具的女星遺憾上榜？

陸劇最無存在感女演員 TOP 10（01製圖）

網評「最無存在感」陸劇95花 TOP 10（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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第10名：李蘭迪

代表作品／待播作品：《朝雪錄》、《星落凝成糖》、《你好，舊時光》。實力派代表、角色完成度高，走長線路線但流量話題較低。

第9名：張婧儀

代表作品／待播作品：《風犬少年的天空》、《藏海傳》、《野狗骨頭》。頂級資源加持且具電影感，但缺乏強烈話題度與吸粉體質。

第8名：王玉雯

代表作品／待播作品：《你給我的喜歡》、《膽小鬼》、《超星星學園》。甜美且演技紮實，但一直未能遇到大爆圈的代表作。

第7名：林允

代表作品／待播作品：《美人魚》、《水龍吟》、《歸鸞》。星女郎光環消退，早期演技爭議導致流量被後續95花超車。

第6名：孫千

代表作品／待播作品：《早春晴朗》、《風吹半夏》、《煙火人家》。演出多部高分口碑劇，屬「劇紅人不紅」的類型。

第5名：沈月｜開局即是巔峰，後續發力不足極可惜

2017年憑藉現象級甜寵劇《致我們單純的小美好》爆紅的沈月，走紅時間其實遠早於當前的趙露思與虞書欣。當時她順勢接下新版《流星花園》與電影版《七月與安生》等頂級IP，未料兩部作品播出後評價皆不盡理想。近年沈月雖仍活躍於影視圈，但缺乏後續強力代表作加持，聲勢漸漸被同類型的後起甜妹擠壓。

第4名：周潔瓊｜女團轉型演員，古裝美翻卻少話題

從韓國女團 I.O.I 歸國發展的周潔瓊，早期轉型演員主演《大唐女法醫》時演技曾遭嚴苛質疑，但其精緻的古裝扮相深受好評。近年她在懷舊劇《小巷人家》中的表現令人刮目相看，演技進步顯著，後續亦參演龔俊《白衣公卿》與楊洋《不讓江山》等大製作，不過相比同為女團轉型的楊超越或鞠婧禕，她在網路話題討論度上明顯沉寂許多。

第3名：徐若晗｜資源源源不絕，極缺強烈個人特色

憑藉《完美先生和差不多小姐》、《夏花》以及與張凌赫合作的《愛你》迅速崛起的徐若晗，是近年上位速度極快的新星。後續她更握有與丞磊合作的民國劇《玉簟秋》及與周柯宇合作的《一枕春華》等重磅待播劇。儘管片約不斷，但由於個人特質不夠鮮明，網路討論度始終難以升溫，成為典型「看過臉卻叫不出名字」的代表。

第2名：徐嬌｜星爺光環起步，轉型之路欠缺好資源

作為童星出身的徐嬌，9歲便被周星馳相中主演《長江七號》紅遍大江南北，隨後又演出電影《星空》，起點極高。長大後的徐嬌外型清秀、演技自然，近年在《星漢燦爛》中飾演趙露思的姊妹「程姎」一角圈粉不少。可惜後續未能獲得優質資源持續推波助瀾，缺乏長線發展的企劃，讓不少看著她長大的觀眾直呼相當可惜。

第1名：哈妮克孜｜新疆神顏媲美熱巴，欠缺爆款命令人唏噓

榮登「最無存在感95花」榜首的正是新疆美女哈妮克孜！擁有不輸迪麗熱巴與古力娜扎的絕美顏值，哈妮克孜的五官既保有異域風情又兼具東方柔美。她在《終極筆記》中飾演的「阿寧」又美又颯，在《千古玦塵》與《玉樓春》中的古裝扮相更是驚豔眾人。無奈雖然顏值頂天且參演作品不少，卻始終欠缺一部能讓她徹底大爆的主演代表作，被網友公認是「最可惜的神顏小花」。

許多觀眾表示，「哈妮克孜的臉真的很小很精緻，異域風情但又不會太過硬朗，動態比靜態還要好看」、「哈妮真的很可愛，性格很接地氣，玩遊戲也很拼，完全就是個討人喜歡的小太陽」、「敦煌舞那個造型真的是她人生的神級現場，名副其實的壁畫裡走出來的美人」、「新疆美女真的好多，但哈妮克孜有一種甜美又帶點靈動的氣質，長相非常有辨識度」、「演技比想像中好很多！原以為只是個顏值網紅，沒想到演戲挺自然的，表情控制得很好」、「感覺沒有什麼特別的個人特色，離了精修和包裝之後，在美女如雲的娛樂圈很容易被淹沒」、「綜藝裡有時候想搞搞笑人設，但梗有點硬，接不上別人的話，看久了會覺得有點尷尬」、「出道即巔峰的代表之一，一直拿不出有說服力的作品，光靠顏值炒作熱度撐不了多久」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：孫千沈月都上榜！陸劇最沒存在感女演員TOP10「冠軍是她」：高顏值個性討喜、沒特色紅不起來】