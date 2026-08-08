周星馳千禧後星女郎星途：林允最獲力捧　黃聖依接班人8年僅演1劇

時隔七年，「星爺」周星馳推出新電影《功夫女足》，也捧出新一代「星女郎」。有報道指，周星馳花費一年時間為新電影舉辦全球海選，19歲的雪野從逾2萬人中脱穎而出，成為新一代「星女郎」。



拍攝期間，雪野的身份一直嚴格保密，直到電影上映當天才正式曝光。雪野在電影裏飾演與自己同名的角色，是女子足球隊「娥眉隊」的王牌球員，身懷失傳輕功天賦，球風神出鬼沒。雖然在電影裏台詞不多，但隨着身份曝光，這名新一代「星女郎」迅速成為討論焦點，不少觀眾稱讚她氣質清新、演技自然，也好奇她能否延續「星女郎」的光環。

延伸閲讀：功夫女足｜19歲星女郎雪野起底 來港旅遊被發掘 周星馳親自面試

+ 5

「星女郎」一向是華語影壇最具話題性的標籤之一。從1990年代的張敏、朱茵、張柏芝、莫文蔚到後來的黃聖依、林允，因參演周星馳電影一夜成名的女星不在少數，但成為「星女郎」並不意味着往後的星途就會一帆風順。隨着雪野正式接棒，不妨一起回顧幾名不同際遇的「星女郎」。

1990年代的星女郎代表張柏芝（左起順時針）、莫文蔚、朱茵和張敏。（網絡圖片）

「曇花一現」星女郎：李卉、劉佳傑

「星女郎」的定義一向眾說紛紜。有人認為，凡出演周星馳電影的女星都算「星女郎」，因此1988年出演《最佳女婿》的張敏，常被視為第一代「星女郎」。但也有人認為，只有簽約星輝公司的女星才算真正的「星女郎」。若按此標準，2000年簽約星輝的李卉才是首位「星女郎」。

李卉在《少林足球》的作用只有跌倒。（電影截圖）

更多李卉的相片：

+ 2

2000年，18歲的李卉在《少林足球》海選中獲周星馳相中，並簽約星輝。不過，她在《少林足球》中僅在開場及片尾亮相，角色甚至沒有名字。與星輝簽約的八年間，她的作品寥寥可數，代表作僅有一部《少年包青天2》。她在2014年淡出演藝圈，近年轉型網紅直播主，更曾在抖音簡介自嘲是「過氣星女郎」。

第二名簽約星輝的女藝人劉佳傑同樣星途不順。她16歲參加《少林足球》海選，雖然未被選中，卻獲得周星馳賞識，兩年後正式簽約星輝。不過，她簽約8年期間僅參演一部電視劇《功夫狀元》，飾演的配角「白花」未能給觀眾留下深刻印象。

劉佳傑（微博@一粒沙-ELISA）

2005年黃聖依與星輝鬧解約後，星輝安排劉佳傑與周星馳一起出席活動，不少媒體稱她為「新一代星女郎」，更一度傳出她將出演《功夫2》，最終卻未開拍。如今，她已退出演藝圈，以「一粒沙」為網名在微博分享生活。

「離巢」星女郎：黃聖依

黃聖依曾被視為最有潛力的「星女郎」。她2003年和星輝簽下8年合約，隔年憑藉《功夫》裏的啞女角色爆火，但很快便和周星馳爆發合約糾紛。

黃聖依（《功夫》電影截圖）

更多黃聖依的相片：

+ 1

2005年，星輝指黃聖依未經公司同意拍攝性感照片，損害公司為她打造的玉女形象，因此宣佈將她無限期雪藏；黃聖依則單方面宣佈解約，並控訴公司長期「壓榨」她。

雙方最終對簿公堂，並於2007年達成和解，正式結束合作。外界一直盛傳，黃聖依能夠順利解約，與她當時的戀人楊子有關。楊子2023年受訪時證實，當年確實由他出面處理官司，也透露兩人支付完律師費後，賬戶僅剩3萬元人民幣。他還表示，自己和黃聖依會永遠感恩周星馳，因為「是周星馳先生讓她成名的」。

離開星輝後，黃聖依轉投楊子旗下公司，陸續主演《天仙配》《白蛇傳說》等影視作品。近年來，她因參加綜藝《乘風破浪的姐姐》和《再見愛人第四季》再度成為話題人物，並在《再見愛人》播出後與楊子結束婚姻。

「最受寵」星女郎：林允

林允一向被外界視為「最受寵星女郎」。她自出道以來一直獲周星馳力捧，2016年出演首部電影《美人魚》便擔任女主角，隨後《美人魚2》也由她挑大樑。簽約星輝期間，她也陸續出演《西遊伏妖篇》《一吻定情》等電影，演藝事業持續發展。

林允和周星馳私下關係一直很好，她也是少數有周星馳電話號碼的人。她曾在《我家那閨女2》中當場撥電給周星馳，引來不少網民羨慕。自出道以來，林允幾乎每年都會在周星馳生日當天，準點在微博送上祝福；而一向低調的周星馳，也曾在2018年親自為她慶祝22歲生日，不僅一起切蛋糕，還與她的父母聚餐。

2023年，林允與星輝公司的8年合約到期。雖然雙方已結束合作關係，但林允今年仍在周星馳生日當天發布生日祝福視頻，並寫道：「祝我永遠最酷最帥的星爺生日快樂」。

延伸閲讀：功夫女足｜釋小龍曾探班周星馳 繼《回魂夜》後時隔30年再度同框

+ 4

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】