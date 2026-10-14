劉思慕法國古堡完婚　誓詞憶亡親情緒崩潰　活地夏里遜現身獻祝福

漫威電影《尚氣與十環傳奇》37歲華裔男星劉思慕（Simu Liu）正式升格人夫！他與交往近4年的唱片公司資深副總裁女友Allison Hsu，於10月初在法國普羅旺斯知名莊園城堡舉辦浪漫婚禮，並在自己的IG公開所有婚禮照片。



日前他接受美版時尚雜誌《Vogue》獨家專訪，首度曝光婚禮細節，大讚這是一場「完美至極」的夢幻婚禮，更感性告白妻子的絕美亮相讓他情緒潰堤！

「尚氣」劉思慕公布結婚照。（Instagram@simuliu）

漫威「尚氣」劉思慕結婚照全曝光：

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挺台裔嬌妻！新娘絕美婚紗出自台灣姐妹花品牌「Nicole + Felicia」

這場集結荷里活巨星與音樂界要角的大婚充滿許多溫馨巧合，其中Allison Hsu的父母皆在台灣出生長大、大學相識，為了向自己的台灣血統致敬，她特別選穿由台灣知名姐妹花設計師創立的品牌「Nicole + Felicia」高級婚紗，驚豔全場。

劉思慕身穿亞裔設計師品牌的精緻禮服搭配凡賽斯（Versace）外套，他深情表示：

當Allison站在紅毯盡頭那一刻，看著我的終身伴侶，我整個情緒完全被感動給淹沒了！

婚禮前驟雨突停！劉思慕感應逝世祖父母「雨後顯靈」感性淚崩

特別的是，婚禮儀式前天氣一度陰晴不定、飄著細雨，然而就在儀式準備開始、劉思慕父母入座的瞬間，天空竟神奇地頓時開朗放晴！

這神奇的一幕讓劉思慕深受震撼，想起2021年因疫情離世、從小撫養他長大的祖父母：

這違背了我的理性與邏輯，但我深深相信是爺爺奶奶在天上給我們祝福！我當下也立刻在誓詞中告訴Allison，我相信爺爺奶奶一定會非常喜歡她。

荷里活巨星活地夏里遜親自獻上祝詞！烤肉派對邂逅成就美滿佳緣

兩人於2022年美國國慶烤肉派對上經由朋友介紹相識，這場夢幻婚禮甚至邀請到荷里活硬派巨星，曾經與劉思慕合作演出《300呎窒息倒數》的活地夏里遜（Woody Harrelson）親自為兩人朗誦《手之祝福》，並由好朋友歌手芮妮拉普（Reneé Rapp）獻唱經典名曲《At Last》作為新婚首支舞，場面既浪漫又動人。

新人事後滿懷感激表示，看到來自世界各地的親友齊聚南法祝賀，心中充滿無比的幸運與感謝，也為兩人的人生展開了最美好的全新篇章。

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