尚氣2｜劉思慕與成龍合照透玄機　傳Marvel明年開拍仲有許光漢？

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)於2021年上畫,取得相當不錯成績。而上畫不久,Marvel總裁Kevin Feige亦落實會開拍續集《尚氣2》,並繼續由Destin Daniel Cretton執導。早前有消息指,《尚氣2》將於2026年開拍,而日前劉思慕在IG貼出與成龍的照片,令坊間傳出二人合作的消息。

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》於2021年上畫,取得相當不錯成績。。(電影海報)

《尚氣:十環幫傳奇》為劉思慕第一部主演的電影。(imdb)

雖然《尚氣2》未正式開拍,但由於是華人超級英雄角色,令所有關於它拍攝的消息,都在華人地區掀起話題,包括去年8月,台灣男神許光漢,以替代役身分服兵役,預計2025 年8月中旬退伍,當時已傳出他在役中勤力學英文,為打入荷里活做準備,而盛傳他首部荷里活作品就是Marvel的英雄片《尚氣2》。

許光漢早已在韓國有知名度,曾參演韓劇《無路可走:輪盤賭》演出。(劇照)

梁朝偉參演《尚氣》令他在荷里活人氣急升,令不少華人演員都希望能參與演出。(劇照)

而近日,成龍有份演出的電影《功夫夢︰傳奇少年》,在紐約舉行首映,除四出為電影宣傳外,首映日更獲「尚氣」劉思慕支持,大曬二人合照,還稱呼對方為「大哥」,似乎早已認識並感情要好,故令不少網民猜測,二人是否早有聯絡,並為明年開拍的《尚氣2》做準備。一早落實會開拍的《尚氣2》,據知劇本仍在修改中,今集《尚氣》會以時空旅行為主題,仲有新角色Iron Fist加入,而最新消息指電影將於明年3月開機。

劉思慕公開與成龍大哥的合照。(劉思慕@IG)

當成龍大哥舉起招牌V字手勢,更風趣地解讀成二人將在《尚氣2》合作。(劉思慕@IG)

《尚氣》的導演Destin Daniel Cretton,對港產功夫片有濃厚興奮,亦邀請元華參演。(劇照)

《尚氣》的導演Destin Daniel Cretton,本身對港產功夫片有濃厚興奮,而首集除請來梁朝偉、陳法拉演出,更有8、90年代,香港動作片的巨星楊紫瓊及元華演出,引起相當大的迴響。而電影上畫後,導演曾接受外媒訪問,問到若開拍《尚氣2》,最想邀請哪位演員演出時,Destin二話不說表示希望請到成龍。「如果我們可以請到成龍演出,那將會是我畢生的夢想。」