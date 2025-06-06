尚氣2｜劉思慕與成龍合照透玄機　傳Marvel明年開拍仲有許光漢？

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）於2021年上畫，取得相當不錯成績。而上畫不久，Marvel總裁Kevin Feige亦落實會開拍續集《尚氣2》，並繼續由Destin Daniel Cretton執導。早前有消息指，《尚氣2》將於2026年開拍，而日前劉思慕在IG貼出與成龍的照片，令坊間傳出二人合作的消息。

Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》於2021年上畫，取得相當不錯成績。。（電影海報）

《尚氣：十環幫傳奇》為劉思慕第一部主演的電影。（imdb）

雖然《尚氣2》未正式開拍，但由於是華人超級英雄角色，令所有關於它拍攝的消息，都在華人地區掀起話題，包括去年8月，台灣男神許光漢，以替代役身分服兵役，預計2025 年8月中旬退伍，當時已傳出他在役中勤力學英文，為打入荷里活做準備，而盛傳他首部荷里活作品就是Marvel的英雄片《尚氣2》。

許光漢早已在韓國有知名度，曾參演韓劇《無路可走：輪盤賭》演出。（劇照）

梁朝偉參演《尚氣》令他在荷里活人氣急升，令不少華人演員都希望能參與演出。（劇照）

而近日，成龍有份演出的電影《功夫夢︰傳奇少年》，在紐約舉行首映，除四出為電影宣傳外，首映日更獲「尚氣」劉思慕支持，大曬二人合照，還稱呼對方為「大哥」，似乎早已認識並感情要好，故令不少網民猜測，二人是否早有聯絡，並為明年開拍的《尚氣2》做準備。一早落實會開拍的《尚氣2》，據知劇本仍在修改中，今集《尚氣》會以時空旅行為主題，仲有新角色Iron Fist加入，而最新消息指電影將於明年3月開機。

劉思慕公開與成龍大哥的合照。（劉思慕＠IG）

當成龍大哥舉起招牌V字手勢，更風趣地解讀成二人將在《尚氣2》合作。（劉思慕＠IG）

《尚氣》的導演Destin Daniel Cretton，對港產功夫片有濃厚興奮，亦邀請元華參演。（劇照）

《尚氣》的導演Destin Daniel Cretton，本身對港產功夫片有濃厚興奮，而首集除請來梁朝偉、陳法拉演出，更有8、90年代，香港動作片的巨星楊紫瓊及元華演出，引起相當大的迴響。而電影上畫後，導演曾接受外媒訪問，問到若開拍《尚氣2》，最想邀請哪位演員演出時，Destin二話不說表示希望請到成龍。「如果我們可以請到成龍演出，那將會是我畢生的夢想。」