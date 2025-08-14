復仇者聯盟末日之戰｜毀容英雄疑有份參演　成第28位回歸演員

《復仇者聯盟：末日之戰》（復仇者聯盟5／Avengers: Doomsday）作為MCU第四～第六階段的集大成之作，自然讓粉絲們相當期待，加上老「變種特攻」與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的相繼回歸，也讓人好奇這次的故事走向。



「死侍」賴恩雷諾士疑有份參演。（《復仇者聯盟：末日之戰》劇照）

《復仇者聯盟：末日之戰》正在秘密拍攝當中

目前該片仍在英國松林製片廠拍攝當中，從4月底開始預計拍攝6個月以上。官方到現在為止暫時公布了27位卡士：

「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）

「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）

「隱形女俠」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）

「新美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie）

「寒冬戰士」施巴斯坦史坦（Sebastian Stan）

「舒莉／黑豹」莉蒂莎韋特（Letitia Wright）

「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）

「約翰獲加／美國特工」懷特羅素（Wyatt Russell）

「納摩」Tenoch Huerta

「石頭人」艾邦摩斯巴查（Ebon Moss-Bachrach）

「尚氣」劉思慕（Simu Liu）

「葉蓮娜／黑寡婦」佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh）

「野獸」傑斯葛蘭莫（Kelsey Grammer）

「哨兵」路易斯普曼（Lewis Pullman）

「飛隼」丹尼拉米雷斯（Danny Ramirez）

「霹靂火」約瑟夫昆恩（Joseph Quinn）

「紅色守衛者」大衛夏巴（David Harbour）

「恩巴庫」溫斯頓杜克（Winston Duke）

「鬼魅」漢娜約翰卡門（Hannah John-Kamen）

「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）

「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）

「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）

「藍魔鬼」阿倫甘明（Alan Cumming）

「妖后」Rebecca Romijn

「鐳射眼」占士麥斯登（James Marsden）

「牌皇」卓寧泰坦（Channing Tatum）

「神奇先生」佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）



「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）（《變種特攻》電影劇照）

「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）（《變種特攻》電影劇照）

「藍魔鬼」阿倫甘明（Alan Cumming）（《變種特攻》電影劇照）

「鐳射眼」占士麥斯登（James Marsden）（左）。（《變種特攻》系列劇照）

「牌皇」卓寧泰坦（Channing Tatum）（《死侍》系列劇照）

但除了這27位卡士之外，羅拔唐尼與奇雲費治（Kevin Feige）也曾透露這不是最後的卡士名單，在片中還留了許多驚喜。

日前「死侍」的飾演者賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）就發布一張非常有意思的圖片，原版的復仇者聯盟標誌被另一個紅色的 A 給遮擋。

原版的復仇者聯盟標誌被另一個紅色的 A 給遮擋。（IG@vancityreynolds）

這似乎就在向粉絲暗示死侍也參與了《復仇者聯盟：末日之戰》的演出？由於該片預定將於2026年12月18日才上映，死侍參演的消息可能還不會那麼快得到證實，所以目前粉絲們只能耐心等待了。

