劉思慕女友Alison Hsu大起底　頂尖Marketing精英曾登《福布斯》

以Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)聞名全球的男星劉思慕,12日於社群曬出與台裔女友Alison Hsu甜蜜合照,宣布「求婚成功」,大咖好友們紛紛留言顯上祝褔。



這對甜蜜情侶各在工作崗位有優秀成就,劉思慕主演Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》後人氣急升,影視作品不斷,女友Alison Hsu也是厲害,據外媒《PEOPLE》報導,Alison畢業於UCLA,就讀期間就以實習生身份加入環球音樂旗下的Interscope Records,隔年畢業後正式受聘,憑藉卓越的表現與創意,一路晉升至數位營銷總監,並於2023年3月獲得正式任命。

劉思慕與女友Alison Hsu。(IG@allison)

報導指出,Alison曾負責領導包括Billie Eilish與Lady Gaga等頂尖藝人的社群營銷與數位策略。在2022年她更榮登《福布斯》「30位30歲以下音樂精英榜」,是業界矚目新星。

而她與劉思慕於2022年相公開戀情,二人曾一起出席電影紅毯、四處旅遊,還曾返台見父母,穩定交往至今。

Alison曾負責領導Lady Gaga等頂尖藝人的社群營銷與數位策略。(Youtube@Coachella)

劉思慕曾多次公開讚賞Alison的獨立與熱情,形容她是「鬥士」並表示:「我覺得被愛、被支持,也不斷被挑戰。」而2人雖然工作繁忙,仍努力爭取相處時間,劉思慕談到戀情曾說道:「我們願意排除萬難,只為擁有屬於彼此的時刻。」而Alison也在社群上多次分享與劉思慕的甜蜜互動,稱他是「最貼心、最搞笑、最珍貴的人」。

二人互動正向、甜蜜,如今公開將成夫妻,眾人紛紛獻上祝福。

