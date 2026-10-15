黃子韜徐藝洋官宣當爸媽！一家三口海邊照曝光　生仔時間線全公開

前EXO成員黃子韜與女藝人徐藝洋今日（15日）官宣升格做爸媽，並曬出溫馨家庭合照，即時引發網民熱烈討論。隨著官方證實喜訊，全網網民隨即發揮「偵探精神」，比對過去網絡瘋傳的「生子時間線」。網民發現，從2024年8月網絡爆料赴美產檢、12月私下選購嬰兒用品，到2025年媒體拍到長輩保母抱娃與婚禮上的男童隨行，這條從「網傳爆料」演變成「官方證實」的時間軸，與照片中孩子已能穩步站立行走的年齡特徵完全吻合，成功達成無縫生子閉環。



前EXO成員黃子韜與女藝人徐藝洋今日官宣升格當爸媽，在微博曬出家庭照片引爆全網關注。（微博@徐藝洋-Yiyang）

隨著官方證實喜訊，大眾發現網傳黃子韜生子時間線與如今孩子的年齡完全吻合。（微博@徐藝洋-Yiyang）

2024年8月：傳赴美產檢爆懷孕疑雲

早在2024年8月黃子韜於錄製綜藝節目公開求婚後不久，便有網民爆料在美國醫院偶遇兩人，指徐藝洋進行產檢且小腹微凸。據媒體報道，當時消息隨即引發奉子成婚猜測，雖然當事人未正面承認，但對照如今孩子年齡剛好吻合。

早在2024年8月黃子韜於錄製綜藝節目公開求婚後不久，便有網民爆料在美國醫院偶遇兩人，指徐藝洋進行產檢且小腹微凸。（微博@徐藝洋-Yiyang）

2024年12月：被直擊選購嬰兒用品

到了2024年年底兩人公開註冊結婚喜訊前後，社交平台上陸續出現網絡爆料，指有人直擊兩人私下頻繁出入母嬰用品店，並著手挑選嬰兒床、奶瓶等新手父母必備用品。當時不少網民推測女方早已秘密升格新手媽媽。

2024年年底黃子韜與徐藝洋兩人公開註冊結婚喜訊前後，社交平台上陸續出現網絡爆料，指有人直擊兩人私下頻繁出入母嬰用品店。（網上圖片）

2025年6月：長輩保母抱娃社區現身！工作室嚴正否認代孕傳聞

2025年6月，娛樂媒體多次拍到徐藝洋母親與保姆抱著嬰兒出入黃子韜住所社區，引發外界對二人早已升格當爸媽的瘋狂猜測，網絡上甚至一度掀起「代孕」的無端質疑。黃子韜與徐藝洋當時隨即聯合發出律師聲明，嚴正否認代孕傳聞，強調遵紀守法並保留法律追究權利。隨後在二人於2025年10月舉辦的盛大婚禮上，現場亦被拍到有保姆抱著約一歲大的男童隨行照顧，令喜訊呼之欲出。

2025年在黃子韜與徐藝洋舉辦的盛大婚禮上，現場畫面出現約一歲大的男童隨行照顧，當時便讓全網猜測兩人早已完成人生大事。（微博@徐藝洋-Yiyang）

10月15日官宣證實：網傳時間線無縫閉環

隨著兩人官宣當爸媽並公開全家福照片，過去各項網傳爆料與媒體拍攝獲得官方印證。目前來看，網民推測的時間軸與實際狀況高度吻合，證實兩人一直低調且按部就班地推進人生大事。網民熱評：「官宣了一件早已公開的秘密！」「當初說早已生娃的預言家們全都預言中了！」

隨著黃子韜、徐藝洋官宣當爸媽並公開全家福照片，過去各項網傳爆料與媒體拍攝獲得官方印證。（微博@徐藝洋-Yiyang）

目前來看，網民推測的時間軸與實際狀況高度吻合，證實黃子韜與徐藝洋兩人一直低調且按部就班地推進人生大事。（微博@徐藝洋-Yiyang）