黃子韜北京開林寶堅尼違停遭舉報　交警：涉3項違法行為被罰│有片

近日，內地藝人黃子韜在北京駕駛林寶堅尼跑車時涉嫌違法停車及改變車身顏色未備案等，被處以行政處罰。



黃子韜工作室發布致歉聲明指，經核實，藝人確實存在違反停車規定及禁令標誌指示的行為，對此藝人方深表歉意，誠懇接受批評。針對網絡上「非法改裝」的說法，工作室澄清，涉事車輛並未經過非法改裝，僅變更了車身顏色，未備案為工作人員疏忽導致，並非藝人主觀故意。



黃子韜（微博@ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

黃子韜（微博@ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

因違法停車、改變車身顏色未備案等 黃子韜遭行政處罰

據網民發布影片顯示，黃子韜駕駛林寶堅尼（Lamborghini，內地稱蘭博基尼）帶妻子徐藝洋出門吃飯，在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道，影響了行人與非機動車通行。影片可看出，該輛林寶堅尼的車身顏色經過了改變。

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（微博）

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（微博）

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（微博）

6月19日，北京交警發布通報指，近日接到群眾舉報，在朝陽區將台西路，一輛懸掛外埠車牌的私家車涉嫌違法停車。接到舉報後，交警迅速開展工作，將該車及駕駛人查獲。經查，駕駛人黃某某（男，33歲）因違反停車規定、違反禁令標誌指示及改變車身顏色未按照規定時限辦理變更登記的違法行為，已被交管部門依法給予行政處罰。針對現場附近其他車輛交通違法情況，交管部門正在調查，將依法予以處理。

6月19日，北京交警發布通報黃子韜違停事件。（微博）

工作室聲明：藝人已繳納罰款 呼籲網民勿混淆2概念

隨後，黃子韜工作室在微博公開發布致歉聲明，對藝人存在違反停車規定及禁令標誌指示的行為深表歉意，誠懇接受批評。事發後，藝人已深刻認識到錯誤，昨日（18日）夜間接到交管部門的通知後立即前往交警大隊，今日凌晨已接受教育、繳納罰款，該違法行為已處理完畢。

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（微博）

黃子韜在設有禁停標線的路段上，直接把車停在了非機動車道。（微博）

針對「非法改裝」的問題，工作室澄清，涉事車輛並未經過非法改裝，僅變更了車身顏色，未備案為我方工作人員疏忽導致，並非藝人主觀故意。

根據相關法律規定，「改變車身顏色未備案」屬於行政程序上的違規（未按規定辦理變更登記），與破壞車輛安全結構、改變技術參數的「非法改裝」在法律定性上有着本質區別。目前藝人方已安排專人盡快補辦備案手續，確保車輛合規上路。

工作室呼籲網民理性看待，懇請公眾尊重法律事實，切勿將「改色未備案」混淆為「非法改裝」，以此污衊、惡意造謠藝人。