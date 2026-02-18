李明慧歷家庭不幸攜兒出席Silent Disco　以微笑勇氣擁抱多元生命

冬日的陽光灑落中環AIA嘉年華草地上滿是歡笑與音樂的節奏。由「多元思維社群」（Neurodiversity HK）舉辦的Silent Disco活動，日前（16/2）舉行，讓參加者戴上耳機，以自己的節拍連結世界——沒有喧嘩，卻充滿溫度。

李明慧攜兒子出席Silent Disco ，以微笑勇氣擁抱多元生命。（吳子生攝）

彼此的依靠

在人群中，李明慧帶着兒子Jordan的身影顯得格外動人。母子倆隨着音樂輕輕搖動，臉上浮現久違的笑容。這一刻，沒有壓力與痛苦，只有默默的理解與彼此的依靠。

雖然女兒Ava因準備回美國開學未能親身出席，但她作為Neurodiversity HK的創辦人，早已在籌備階段貢獻不少心力。她希望透過活動，讓更多家庭能夠體驗接納與包容的力量，也為媽媽與弟弟加油打氣。

經歷過家庭的不幸與人生的考驗後，李明慧並沒有退縮，反而更積極參與社區活動，學會以愛與行動面對生活。她深信，每個生命都有屬於自己的節奏，就像Silent Disco裡的每一副耳機——旋律各異，卻同樣動人。

Neurodiversity HK創辦人Ava 母親李明慧帶領義工們以微笑勇氣擁抱多元生命。（吳子生攝）

李明慧用行動告訴大家：無論身在何方，愛與包容，才是最美的節拍。(吳子生攝)

李明慧緊握兒子小手，眼中盡是守護。(吳子生攝)

學識擁抱不完美

活動尾聲時，夕陽灑在她與Jordan的笑臉上。李明慧感觸地說：「人生未必完美，但當我見到佢笑，我就知道，原來學識擁抱不完美，就會發現幸福原來好簡單，一切都變得值得。」

那份溫柔與堅毅，正是生命最靜謐的光。她用行動告訴大家：無論身在何方，愛與包容，才是最美的節拍。