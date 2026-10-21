張衞健張茜食煙惹禍　亂拋煙頭被轟欠公德心形象崩壞

現年61歲的「喜劇天王」張衞健（Dicky），近年與52歲太太張茜過着半退休生活，已甚少有影視作品面世。近日Dicky與妻子張茜外出用餐時被微博「瓜田寒姐」捕獲，影片中Dicky與妻子先後將未熄滅的煙頭丟進花盆，如此欠缺公德的行為，令其長年累積的親民、正面形象遭受重大打擊。



張衞健（Dicky）。（微博@張衞健）

張衞健夫婦亂拋煙頭欠公德

相片中可見，Dicky頭戴冷帽、身穿印有英文字樣的深色休閒衛衣，而張茜則戴着黑框眼鏡，兩人打扮相當低調。兩人在用餐期間及飯後，先後步出餐廳室外位置抽煙聊天，神態顯得十分輕鬆悠閒。

張衞健（Dicky）與太太張茜街頭抽煙被捕獲。（微博圖片）

然而，兩人的舉動卻引發極大爭議，畫面拍到用餐期間張衞健先步出餐廳室外抽煙，並隨手將未完全熄滅的煙頭扔進柵欄花盆中；用餐結束後，夫妻二人再次外出抽煙聊天，妻子張茜亦做出相同舉動，將煙頭丟進同一個花盆內。由於花盆內藏有枯枝落葉，將未撳熄的煙頭隨手棄置其中，隨時有引燃枯枝而引發火災的嚴重安全隱患。

張衞健將仍冒著煙的煙頭隨手扔進旁邊的柵欄花盆中。（微博圖片）

太太張茜其後亦做出完全相同的舉動。（微博圖片）

網民嘲諷：一個被窩睡不出兩種人

張衞健入行多年來，一直以正能量及親民的好男人形象深入民心，今次夫妻二人齊齊亂拋煙頭兼罔顧公眾安全的行為，令大批網民大跌眼鏡並感到失望。大量網民留言狠批兩人毫無公德心、個人素質欠佳；對於夫妻二人做出如出一轍的丟煙頭劣行，更有網民忍不住出言嘲諷：「果然係一個被窩裏睡不出兩種人」，直指這對半退休的明星夫妻今次做出了極壞的示範，與大眾對他們的良好期望形成強烈的落差。