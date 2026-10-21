薛之謙開唱臉腫爆巨痘　大螢幕放送「高清無碼特寫」自黑：好噁心

中國歌手薛之謙日前在成都舉辦巡迴演唱會，頂著右臉紅腫、貼著膠布的造型登台。向來不按牌理出牌的他，不但沒有刻意遮掩，反而大方在台上秀出自己臉部紅腫的「高清無碼照」，把自己這輩子長過最大的痘痘直接投上大螢幕，還笑問全場觀眾「恐怖嗎？」



據陸媒報導，薛之謙近期巡演行程緊湊，在成都連開多場，中間僅休息了三天。演出當天，他一上台就主動向歌迷分享這個「小笑話」，坦承自己長出了「這一輩子發的最大的一顆痘」，還幽默誇飾形容：

我把整個小區的痘，全發在這上面了！

薛之謙日前在成都舉辦巡迴演唱會，頂著右臉紅腫、貼著膠布的造型登台。（微博@薛之謙的小話筒）

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讓人哭笑不得的是，薛之謙完全沒有在顧偶像包袱。他在演出空檔直接把毫無濾鏡、超近距離的紅腫特寫照放送在大螢幕上，畫面中可見右臉頰嚴重發炎。他更透露除了這顆巨痘，嘴角還長了水泡；超震撼的畫面連他自己看了都受不了，急忙喊導播：「好了快收掉，好噁心啊！」接著調皮地反問台下粉絲：「噁心嗎？」逗趣又真實的反應讓現場笑聲不斷，他在台上「自我放棄」搞笑亂舞的畫面，也迅速衝上微博熱搜。

儘管臉腫到張嘴都有痛感，據悉還伴隨扁桃腺發炎，薛之謙仍貼著膠布敬業完成長達3小時的演出，且全程全開麥，演唱表現獲得不少歌迷好評。而他臉上的膠布意外成為全場焦點，粉絲甚至打趣封他為「膠布狐狸大王」。

薛之謙近日在成都舉辦巡迴演唱會，右臉紅腫、貼著膠布，演唱會上還忍不住曝光自己長痘痘模樣。（微博圖片）

事後有粉絲與醫學科普指出，那顆「巨痘」其實是「火癤子」（學名為癤或俗稱疔子、粒仔，由細菌感染毛囊引起的急性化膿性炎症），疑似是因為吃了太多成都美食導致嚴重上火。歌迷見狀紛紛留言心疼，叮嚀他好好休息、千萬別自己亂擠，並暫時戒掉辛辣食物；不過也有人笑虧「看來這火鍋沒白吃」，希望他早日康復。

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