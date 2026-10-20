葉子楣破天荒爆陳年情史　憶伍詠薇亡夫教「伸脷打茄輪」：好恐怖

「一代性感女神」葉子楣日前擔任由伍詠薇（伍妹）與李凱賢主持的HOY節目《九運會客室2》嘉賓，期間破天荒大爆陳年情史，首度承認自己與伍詠薇已故首任丈夫翁江培曾有一段短暫情緣。葉子楣更在節目中憶述男方當年教她「伸脷打茄輪」，這段隱藏多年的秘話，讓毫不知情的伍詠薇在鏡頭前大感震驚。

今日（20/10）HOY媒體舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，伍詠薇現身出席活動，接受《香港01》訪問被問及節目播出後的熱烈反響，伍詠薇大方還原當時錄影的真實感受。

葉子楣大爆料，透露曾與伍詠薇亡夫翁江培拍拖。（YouTube@HOY 媒體網絡）

伍詠薇還原節目錄影現場 親證絕無劇本：係收埋30幾年嘅秘密！

談到葉子楣在節目中驚人爆料，伍詠薇坦言事先毫無心理準備，更澄清絕非事先預設的劇本：「其實我係不知情嘅，係葉子楣嚟到之後，收埋咗三十幾年嘅秘密喺心口，然後喺我節目面對面爆出嚟！我真係完全不知情，當時嘅反應係我最真實嘅反應。」

她笑言自己並沒有因此感到不悅，反而覺得非常有趣：「我完全唔介意，因為聽番一個女人講番同我以前丈夫拍過拖，個感覺好得意！而且佢講嘅係我認識翁先生之前嘅事，翁先生以前大把女朋友啦，我係佢太太，點會介意。聽番覺得好搞笑，例如佢講嗰啲套路、行程，聽到我都笑咗出嚟。（有冇發夢見到翁生出嚟認錯用同一套路追女？）咁又冇喎，呢單嘢好恐怖。」

親邀話題人物吳綺莉開腔 伍詠薇感動致謝：連家事女兒都毫無保留

除了葉子楣的震撼彈外，伍詠薇亦預告另一位話題嘉賓吳綺莉（Elaine）將會登上節目，大爆感情史與家庭生活。伍詠薇坦言能夠邀請到對方非常不易：「吳綺莉自從發生一啲事之後，其實好難請，佢唔想做訪問。監製同我講，Elaine知道係我做主持，覺得交畀我訪問好安心。」

伍詠薇表示，為了不辜負這份信任，錄影前特別與對方溝通：「我同佢講，舒服就講，唔舒服就唔好講。點知嚟到我哋個氛圍，未問之前佢已經講咗好多，連家事、女兒嘅嘢都答晒。佢咁信任我，我真係好感恩，大家可以好好期待！」

伍詠薇預告吳綺莉作嘉賓 。（盧振輝攝）