吳若希點讚HOY貼文惹被雪藏？　江嘉敏坦言無包袱：鍾意就讚

HOY日前（20/10）舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會，旗下多位藝人出席，場面相當熱鬧。江嘉敏亦有出席活動，並接受《香港01》訪問，分享她目前的工作近況、最想拍攝的節目類型，以及對近日藝人社交媒體「點讚」話題的看法。

江嘉敏主持HOY《安居樂業》獲添食

談到近期的工作安排，江嘉敏透露自己目前正忙於拍攝驗樓節目《安居樂業》，目前已拍至第五、六集。她笑言：「最近有添食啊，呢個project都比較大少少，因為佢唔係我一個人去就點做，係真係要睇返整間屋嘅設計，所以需求都大，維持喺禮拜六播放就最舒服。」

當被問到除了驗樓節目之外，最想嘗試哪類節目時，江嘉敏即時興奮表示最希望能夠拍旅遊節目：「我想去旅行啊！旅行我覺得好適合我，因為如果要穿著比堅尼（泳衣），我就可以督促自己食少啲同做多啲運動，喺最slim（纖瘦）嘅時候留個紀念。」她更打趣道，日前從瓦努阿圖返港後，自己胖了不少，甚至「不堪入目」，連磅都不敢上。

江嘉敏透露最想主持旅遊節目。（盧振輝攝）

至於被問及平日減肥會否考慮嘗試「打肚針」等快捷方法，江嘉敏則表示自己腸胃比較敏感，不敢隨便亂試，堅持選擇最安全的方式：「我真係唔敢，我腸胃比較敏感，所以有人話有咩偏方或者食咩，我全部都唔敢食。我用最安全嘅做法，打羽毛球同去Gym，慢慢去減，同埋自己煮青瓜、雞蛋同雞胸食。」

吳若希疑點讚敵台遭無綫雪藏？江嘉敏過檔零包袱：見好嘢就Like唔會吝嗇

近日有傳聞指，歌手吳若希因疑在社交平台上點讚（Like）HOY TV即將對撼無綫之新處境喜劇《你的保安李寶安》相關貼文，因而惹怒TVB高層遭到「雪藏」。對此，江嘉敏被問到會否怕觀看或點讚其他電視台的節目而產生壓力時，她表現得非常坦然：「我平時都好少畀Like其他人，但見到靚嘅、好睇嘅就會Like，唔會吝嗇一個Like呀。」

對於在現時公司工作是否有包袱或條框限制，江嘉敏直言：「我本身就冇包袱，見到鍾意嘅就Like囉！我覺得每個行業同崗位都有佢自己嘅壓力，以前喺舊公司有舊公司嘅壓力，依家喺呢度都有自己嘅壓力，係唔同囉，同埋壓力大小嘅分別。」

HOY媒體今日舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會。（盧振輝攝）

HOY媒體今日舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發佈會。（盧振輝攝）