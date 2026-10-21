女神配對計劃2丨何沛珈遭抹黑失聲痛哭　舊友長文平反揭純真本性

無綫小花何沛珈（Roxanne）近日因參與戀愛真人騷《女神配對計劃2》捲入是非漩渦，遭網民洗版指責是「綠茶婊」、「心機女」及工作態度不佳，令她早前接受《香港01》獨家專訪時，終於按捺不住內心的委屈，淚灑當場：「妹妹問我，點算啊家姐？你係咪要退出娛樂圈啊？」直言入行6年的努力被全盤抹殺，更嚇得隨即刪除Threads避開攻擊。事件持續發酵之際，一名10年前曾與她合作的友人特別在社交平台撰寫長文為其人品平反，力證她未入行前是個勤奮、孝順且無怨言的「純真女仔」。

女神配對計劃2｜何沛珈壓力爆煲淚崩：我好似做乜都係錯

何沛珈日前接受《香港01》訪問時，情緒失控流下眼淚。

收取數百元酬勞連拍3天 更揭孝順顧家本色

該名自稱10年前曾找何沛珈擔任Model與短片主角的友人，發長文分享對她的印象。對方憶述，當年何沛珈僅收數百元微薄酬勞協助拍攝學生比賽短片，一連拍攝2至3日，但過程中極度專業且從不埋怨：「鏡頭前已經表現得好專業，第一次拍攝已經好上鏡，鏡頭後又冇點講人壞話同埋怨，會感覺到佢係攰，唔係冇禮貌的。」

友人更透露，何沛珈求學時期已展現出堅毅品質。當時兩人等巴士時，友人曾極力建議她參選港姐，但她笑著婉拒，強調要先專注完成護士學業。對方續指，何沛珈在香港中文大學醫學院護理系讀書時便半工讀兼職模特兒努力幫補家計，更曾考入院長嘉許名單（Dean's List），名副其實是名學霸。更難忘她曾主動邀請自己與其母親一同吃Pizza Hut，盛讚她對母親與妹妹極具孝心。友人感嘆何沛珈如今的面貌與10年前相差無幾，其努力值得被認同，並呼籲大眾以平常心看待綜藝效果，向她送上祝福：「綜藝節目嘅效果大家睇完都係開心吓就好了……祝你一直行花路。」

網民留言：綜藝節目嘅效果大家睇完都係開心吓就好了。（Threads）

何沛珈日前遭指中途插足「搶Oscar」

雖然舊識現身力撐，但亦有投入節目的觀眾依然對何沛珈在《女神配對計劃2》中的表現深感不滿，紛紛在留言區提出質疑。有網民直接指出引起反感的關鍵，在於她於節目中的行徑如同「橫刀奪愛」：「佢中途搶Oscar，明明人哋開始了解揀咗對方，仲插喺人之間，好難唔令人反感。」

何沛珈早前被指節目中的行徑如同「橫刀奪愛」，令部分投入節目的觀眾反感。（TVB）

怕負評連累Oscar忍痛退縮不敢靠近

談及參與節目的緣由，何沛珈透露當初剛結束一段感情，因未完全放下舊情而曾一度婉拒節目組邀請，直至調整好個人狀態才答應亮相。然而戀愛真人騷節奏緊湊，與男嘉賓往往僅交流數分鐘便要憑遊戲表現做出抉擇，未料節目播出後卻遭觀眾用放大鏡審視。她亦大方承認目前對男嘉賓Oscar頗具好感，但眼見自己如今淪為網民宣洩不滿的靶心，深怕自己滿身負評會波及剛出道、平日正腳踏實地靠洗冷氣努力打拼的男方。出於對對方的保護，何沛珈甚至主動提出拉開距離，言談間滿是對這段萌芽緣分的無奈與退縮。