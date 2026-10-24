佘詩曼神劇排行TOP 10　《新聞女王》排最末　冠軍宮鬥神劇難撼動

佘詩曼近年在《延禧攻略》中飾演從隱忍善良走向黑化的嫻妃，讓她再度打開中國大陸市場，這部宮鬥劇目前豆瓣評分為7.1分，然而回看她出道以來的作品，還有多部港劇口碑更高，從《新聞女王》的文慧心、《使徒行者》的丁小嘉，到《金枝慾孽》的爾淳，每個角色都留下鮮明記憶點。



本文以佘詩曼正式參演的陸劇與港劇為範圍，排除電影、綜藝及短暫客串，並依截至2026年8月5日的豆瓣評分由低至高整理出「佘詩曼最強陸劇港劇TOP 10」，看看《延禧攻略》為何未能擠進榜單，以及哪部經典作品最終登上冠軍。

佘詩曼高口碑劇集TOP 10（01製圖）

佘詩曼最強陸劇港劇TOP 10（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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第10名：文慧心《新聞女王》｜豆瓣評價：7.9分

《新聞女王》以香港電視台新聞部為舞台，佘詩曼飾演首席女主播文慧心，人稱「Man姐」。她憑藉多年採訪經驗與強大氣場穩坐新聞部權力核心，面對派系鬥爭、收視壓力與高層角力，始終牢牢掌握局勢。文慧心表面強硬冷靜，內心仍保有對新聞專業的堅持，讓角色兼具野心、手腕與理想。

不少網友認為，文慧心幾乎是為佘詩曼量身打造的角色，有觀眾直呼：「節奏超級好，劇情也很豐富，佘詩曼氣場全開。」她在會議室壓制對手、面對鏡頭處理突發新聞時，眼神與語氣都充滿威懾力，也讓「Man姐」成為近年港劇最具代表性的職場女性角色之一。

第9名：文慧心《新聞女王2》｜豆瓣評價：8.0分

《新聞女王2》延續文慧心離開傳統電視台後的故事，她轉戰新的媒體平台，再度捲入新聞理想、商業利益與權力競爭。第二季將戰場由主播台擴大至整個媒體產業，文慧心也從掌控新聞部的首席主播，成為必須重新建立影響力的媒體人。

有網友將本劇形容為「品質不錯的下飯劇」，認為劇情節奏依舊明快，文慧心與各方勢力交鋒的場面仍具吸引力。觀眾最期待的依然是Man姐如何在劣勢中翻盤，佘詩曼延續角色強勢果斷的風格，也加入離開權力中心後的挫折與反思。

第8名：范湘兒《鬢邊不是海棠紅》｜豆瓣評價：8.0分

《鬢邊不是海棠紅》以民國時期的北平梨園為背景，描寫京劇名伶商細蕊與商人程鳳台因戲結緣的故事。佘詩曼飾演程鳳台的妻子范湘兒，性格爽朗潑辣、說話直率，既有大戶人家女主人的氣勢，也有面對婚姻與時局時的柔軟。

有觀眾看完後感嘆：「這部電視劇真的是太強了！」范湘兒並非全劇戲分最多的角色，卻憑鮮明性格與生活氣息留下深刻印象。網友認為佘詩曼把角色的醋意、強勢與體諒演得自然，讓范湘兒沒有淪為阻擋主角情誼的刻板妻子，反而成為劇中極具人情味的人物。

第7名：文婉蘭《刑事偵緝檔案IV》｜豆瓣評價：8.4分

《刑事偵緝檔案IV》透過多宗離奇案件，串起警探徐飛、江子山等人的工作與感情生活。佘詩曼飾演文婉蘭，是江子山交往多年的女友，個性溫柔體貼，原本期待與戀人步入婚姻，卻因唐心如出現而被捲入一段充滿拉扯的三角關係。

這部劇的刑偵案件與感情線都曾引起熱烈討論，有評論甚至形容它像一部「略帶偵探情節的愛情片」。文婉蘭的感情遭遇令許多觀眾意難平，佘詩曼當時演技仍帶青澀感，卻成功呈現角色從信任、懷疑到心碎的變化，也讓這段三角戀成為全劇最受爭議的篇章。

第6名：馬幗英《法證先鋒II》｜豆瓣評價：8.4分

《法證先鋒II》延續法證人員、法醫與警方合作破案的主線，佘詩曼飾演高級督察馬幗英，英文名Bell。她辦案冷靜、決斷力強，面對危險時敢於衝在前線，與鄭嘉穎飾演的楊逸昇在共同查案期間逐漸發展出感情。

馬幗英加入後改變了原有角色關係，也讓觀眾評價呈現兩極。有喜歡她的網友直接表示：「我就好這一口。」支持者欣賞她幹練俐落、遇事不慌的作風，也有人認為新角色壓縮了原班人馬的發揮空間。無論評價如何，Bell的強勢登場確實成為第二部最具討論度的元素之一。

第5名：家春分《火舞黃沙》｜豆瓣評價：8.5分

《火舞黃沙》以黃土高原上的封建村落為背景，描寫閻、宋兩大家族在傳統禮教、利益與仇恨下的鬥爭。佘詩曼飾演家春分，因天生斷掌而被認定會「剋夫」，長期承受村民排斥與宗族壓迫。她最初逆來順受，歷經苦難後逐漸學會反抗，爭取掌握自己的命運。

有網友稱讚：「單純善良又不認命的春分，她真的詮釋得很棒。」佘詩曼將春分的膽怯、善良與韌性層層堆疊，角色前期越是忍讓，後期的覺醒便越有力量。她與蔡少芬、黎姿等女演員的對手戲，也被視為全劇最具張力的部分。

第4名：丁小嘉《使徒行者》｜豆瓣評價：8.5分

《使徒行者》以警方追查潛伏在警隊與黑幫中的臥底為主線，佘詩曼飾演丁小嘉，外號「釘姐」。她表面經營足浴店、個性貪財又愛耍小聰明，真實身分卻是警方臥底，必須在黑白兩道之間周旋，並與林峯飾演的爆Seed展開一段亦敵亦友的關係。

不少觀眾表示自己是「奔著佘詩曼來看的，太厲害了！劇情也很緊湊」。釘姐能搞笑、能撒嬌，也能在身分暴露或同伴遇險時迅速進入警戒狀態，佘詩曼將角色的市井氣息與臥底壓力融合得相當自然，並憑此角再度攀上演藝事業高峰。

第3名：祝君好《十月初五的月光》｜豆瓣評價：8.7分

《十月初五的月光》又名《澳門街》，故事圍繞在澳門長大的祝君好與文初展開。佘詩曼飾演的祝君好自幼與無法說話的文初相伴，兩人名義上是兄妹，感情卻早已超越親情。隨著司徒禮信出現，三人的關係逐漸走向難以圓滿的結局。

有觀眾形容這部劇「給我們留下了一個沒有在一起的遺憾」。祝君好活潑善良，面對文初時又帶著依賴與心疼，佘詩曼把她在親情、愛情與現實之間的猶豫演得細膩。多年後回看，觀眾仍會為兩人始終錯過而難過，也讓祝君好成為佘詩曼早期最具代表性的角色。

第2名：周芷若《倚天屠龍記》｜豆瓣評價：8.7分

2001年版《倚天屠龍記》由吳啟華、黎姿與佘詩曼主演，佘詩曼飾演峨眉派弟子周芷若。她初登場時溫婉柔弱，對張無忌懷有深厚感情，後來受到師命、權力與情感背叛影響，逐漸走向偏執，從善良少女蛻變為手段強硬的峨眉掌門。

這一版常被觀眾稱為「最喜歡的一版《倚天屠龍記》」，演員陣容也獲得「全員演技在線」的評價。黎姿飾演的趙敏人氣極高，仍有不少網友認為「佘詩曼的周芷若也不錯」，尤其角色黑化後的怨恨與不甘，讓人既氣憤又同情。

第1名：爾淳《金枝慾孽》｜豆瓣評價：9.0分

《金枝慾孽》被視為宮鬥劇經典，故事描寫秀女爾淳、玉瑩與安茜進入紫禁城後，在后宮權力鬥爭中彼此算計、結盟與背叛。佘詩曼飾演董佳·爾淳，自幼接受訓練，被安排進宮爭寵。她表面柔弱沉靜，實際上心思縝密、處處提防他人，所有算計都是為了在危險環境中活下去。

有網友用一句話概括爾淳：「無情就不會受傷害，一切的罪過都是為了自保。」佘詩曼將她冰冷外表下的恐懼、渴望與孤獨逐步揭開，直到爾淳真正愛上孫白颺，觀眾才發現她並非天生狠毒，而是從未獲得選擇人生的機會。播出超過20年後，爾淳依然是港劇宮鬥角色中的經典，也成為佘詩曼演藝生涯的重要代表作。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《延禧攻略》輸了！佘詩曼最高分陸劇港劇TOP10，冠軍9.0分「宮鬥神劇」播逾20年難超越】