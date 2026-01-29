神劇《火舞黃沙》相隔20年驚喜重聚　簡慕華凍齡現身曾陷抑鬱邊緣

2006年播出的TVB神劇《火舞黃沙》至今仍是不少港人心中的經典。日前，劇中幾位演員包括戚其義監製、黃德斌、馬海倫、徐榮和 簡慕華驚喜重聚，雖然一班主角林保怡、陳豪、黎姿、佘詩曼、蔡少芬及邵美琪都未有現身，但合照一出仍勾起網民集體回憶。

戚其義領軍《火舞》班底飯敘。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫感嘆：20週年好難得。（IG/@ma_helen_ma）

戚其義領軍《火舞》班底飯敘 馬海倫感嘆：20週年好難得

當年《火舞黃沙》遠赴銀川拍攝，演員要在溫差極大、沙塵滾滾的環境下開工，過程艱辛。劇集探討的族權與女性地位問題，至今仍被視為高質素之作。對於這此重聚，馬海倫在IG寫道：「《火舞黃沙》原來已經播出20週年，可以同監製、演員敘下舊食個飯，真係好難得。大家仲記唔記得我地係劇嘅角色呀？」相中所見，現年49歲的簡慕華狀態極佳，皮膚緊緻。她曾參演《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《心戰》、《師奶Madam》等大熱劇集，演技備受肯定，2017年她拍畢劇集《超時空男臣》後便與TVB解約，結束17年的賓主關係，同年與圈外男友結婚並隨夫移居加拿大。直至近年簡慕華憑ViuTV劇集《大叔的愛》、《940920》及《百萬同居計劃》等，再次成功入屋大受歡迎！

簡慕華曾參選香港小姐。(《2000年度香港小姐選舉》截圖）

拍過不少劇集。（影片截圖）

拍過不少劇集。（影片截圖）

簡慕華於《金枝慾孽貳》中演技突出。(《金枝慾孽》劇照）

簡慕華於《金枝慾孽貳》中演技突出。(《金枝慾孽》劇照）

演技備受肯定。（劇照）

演技備受肯定。（影片截圖）

簡慕華同Edan有不少對手戲。（劇照）

簡慕華好靚！（劇集截圖）

霸氣！（劇照）

曾因壓力爆煲身心受創 自檢「抑鬱10徵兆」全中：照鏡見到自己好唔掂

不過簡慕華曾在接受鄭丹瑞的YouTube頻道訪問時，自爆曾因家人及感情方面壓力大，陷入抑鬱邊緣：「曾經試過嚴重到係唔想出街唔想見人，終日喊呀，我試過呢啲狀態㗎，睇周星馳嘅戲都喊，睇卡通都喊，我知道係要睇嘢分散注意力，搵朋友做運動都試過，直至有次照鏡見到自己，同自己講真係好唔掂，唔可以再沉淪落去，上網一search十個抑鬱病徵十個中晒，先自己出去搵朋友，享受下大自然，令自己舒服，從呢方面開始調理自己。」幸好最後成功走出陰霾！

簡慕華素顏出鏡。（IG@tsuiwing0807）

簡慕華同老公一起出席聚會。（IG@tsuiwing0807）

生日快樂！（IG@tsuiwing0807）

簡慕華由加拿大回香港拍劇，老公為了陪老婆，一直WFH再包辦埋經理人、保姆、司機，難怪簡慕華會咁滿意。（IG@kmw_r）

簡慕華與老公合照。（IG@kmw_r）

恩愛！（IG@kmw_r）

Keep得好！（IG@kmw_r）

Keep得好！（IG@kmw_r）

Keep得好！（IG@kmw_r）

巴黎睇奧運！（IG@kmw_r）

簡慕華與老公合照。（IG@kmw_r）

簡慕華曬老公視角靚相。（IG@kmw_r）

好戲之人！（陳順禎攝）

自小性格樂天的簡慕華，原來都曾陷抑鬱邊緣。（影片截圖）