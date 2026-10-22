張衞健夫婦被轟亂拋煙頭　高EQ借歌自嘲再曬證據還原真相

現年61歲的「喜劇天王」張衞健（Dicky）與52歲太太張茜，早前被內地網民拍得在北京一間餐廳室外抽煙，先後將煙頭丟入花盆方向，全網質疑兩人缺乏公德心並構成火警隱患，令其多年正面形象一度受損。事發後，張衞健火速接受《東網》獨家訪問，更親自曬出當日在該處抽煙的現場照片還原事件真相。



張衞健夫婦亂拋煙頭被轟

影片顯示當天張衞健頭戴針織冷帽、身穿深色連帽衛衣，與妻子張茜在食肆用膳期間及完膳後，先後推門步出室外通道點燃香煙吸食。

張衞健（Dicky）與太太張茜街頭抽煙被拍下。（微博圖片）

張衞健吸食完畢後，便將殘留煙霧的煙頭投向行人通道旁柵欄的花盆位置。張茜其後亦作出相似動作，將手中煙頭丟向該處花盆。因隨手棄置未完全熄滅煙頭的行為極易造成嚴重的消防安全隱患，影片流出後引發大量網民質疑討論。

張衞健與太太張茜將仍冒著煙的煙頭扔進柵欄花盆中。（微博圖片）

拍攝視角盲點釀誤會 高EQ借歌自嘲

原來當日所謂的「亂丟煙頭」純屬一場美麗的誤會。張衞健出示的照片顯示，該花槽後方其實一直設有專用煙灰缸，只是事發時由於入夜後環境過於昏暗，加上拍攝角度與鏡頭盲點，令網民誤以為夫妻二人將未熄滅的煙頭直接拋入堆滿枯枝落葉的花盆內，因而無辜惹來一場「沒公德心」的誤解。

張衞健澄清自己無亂拋煙頭。（微博@張衞健）

面對無端捲入是非，一向充滿喜劇細胞兼高EQ的Dicky展現幽默本色，在短訊回覆中巧妙改編自己的經典代表作《你愛我像誰》歌詞自嘲：「其實……你愛我像誰，其實……花盆後面有煙缸！」他隨後更引用另一首膾炙人口的金曲《真真假假》歌詞笑道：「真真⋯⋯假假⋯，只要相信他」，以機智搞笑的方式為自己與太太洗脫嫌疑。