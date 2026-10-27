52歲蒙嘉慧素顏生圖曝光身形圓潤　與鄭伊健十指緊扣漫步福岡放閃

現年52歲的蒙嘉慧與老公鄭伊健攜手邁入婚姻第13個年頭，二人一直被視為娛樂圈恩愛夫婦的典範。日前有網民在日本福岡街頭「野生捕獲」二人，夫妻倆無懼素顏出巡，全程十指緊扣過馬路，甜蜜氛圍直接「閃盲」路人。



蒙嘉慧與鄭伊健在福岡街頭被網民偶遇。（小紅書圖片）

全黑打扮十指緊扣遊日本

據網民曝光的照片所見，當日鄭伊健與蒙嘉慧極具默契地以「全黑情侶裝」低調現身。二人在福岡街頭等候斑馬線時，鄭伊健一手插袋，另一隻手則與身旁的太太緊緊「十指緊扣」。兩人步調一致、自然拖手，默契十足。

兩人十指相扣放閃。（小紅書圖片）

素顏生圖曝光身形圓潤

蒙嘉慧紮起隨意低馬尾、全素顏大方示人。穿上鬆身黑色Tee配休閒長褲的她，身形略顯略顯豐腴、下巴微圓，與昔日電視熒幕上的纖瘦清冷女神形象截然不同。

蒙嘉慧身形略顯圓潤。（小紅書圖片）

面對外界近年屢指她身材發福，蒙嘉慧心態卻十分通透。她早前受訪時曾大方笑言：「現在你要行出來跟別人說，我就是這樣，我就是媽媽的形象及一名主婦，你要接受我是主婦。」她更直言私下生活隨性慵懶，堅拒靠醫美刻意逆齡，反而引用道家「大道自然」的哲學，坦言早已全然接納真實的自己，身心亦不再強求維持當年的「fit爆」狀態，活得自在又舒坦。

當年39歲的蒙嘉慧於2013年1月28日與鄭伊健於東京結婚。（網上圖片）

蒙嘉慧自爆曾一餐食兩個飯盒。(截圖)