77歲甄珍現身北影節步履蹣跚需攙扶　曾兩度跌倒腦出血做開腦手術

現年77歲的「一代影后」甄珍（本名章家珍）近年深居簡出，日前她驚喜現身北京國際電影節，為1974年主演電影《四季花開》（後更名《富貴花開》）4K修復版首映站台。甄珍當日身穿黑色閃片上衣，配上珍珠項鏈，氣色紅潤，顯得雍容華貴。

甄珍現身北影節。（小紅書圖片）

氣色佳。（小紅書圖片）

身穿黑色閃片上衣，配上珍珠項鏈。（小紅書圖片）

歷經兩度跌倒「開腦手術」

雖然甄珍精神狀態佳，但在曝光的影片中可見其行動略顯不便，出入會場及上下台時都需要人全程攙扶。據悉，她目前步行較為吃力，這讓不少關心其身體狀況的影迷感到相當心疼。

甄珍現身北影節走路需攙扶。（影片截圖）

甄珍的健康狀況一直備受外界關注。她曾於2017年初在美國探親時意外從2樓跌落，導致腦部積血並接受手術；2021年2月，她又在香港家中不慎跌倒撞傷腦部，導致腦部出血，再度進行緊急開腦手術，所幸兩次手術術後康復情況穩定。

走路需攙扶。（小紅書圖片）

與劉家昌恩怨糾纏三十載

甄珍曾與謝賢有過一段婚姻，1978年與劉家昌再婚，婚後息影隨夫赴美國發展，兩人育有一子章立衡（前名劉子千），2015年甄珍自爆早在兒子1歲時就離婚。兩人離婚後恩怨不斷，劉家昌曾多次在社交平台發長文炮轟，指控她與兒子章立衡（原名劉子千）「不忠不孝、不知羞恥」私吞財產等。甄珍亦不甘示弱火速反擊，直斥前夫「寡廉鮮恥」且捏造事實，更出示法院判決書狠批對方是「國家公認的騙子」。這場糾纏逾三十年的恩怨情仇，最終隨著劉家昌於2024年底辭世，才正式拉下帷幕。

四哥第三位公開承認的女友是甄珍，後來甄珍遇上劉家昌，四哥亦放手讓甄珍追尋幸福，以另一方式給予對方愛護。（網上圖片）

甄珍同劉家昌育有一子章立衡。（《鲁豫有約一日行》截圖）

劉家昌發長文控訴甄珍母子。（劉家昌微博圖片）

甄珍（左）及兒子章立衡一起歡度新年。（FB@章立衡）

被譽為「一代影后」

甄珍在16歲初入影壇，曾與謝賢、鄧光榮等合作拍攝多部瓊瑤電影，憑氣質溫婉柔美的少女形象而爆紅，更被譽為台灣第一代玉女天后巨星。甄珍曾獲兩屆亞洲影展影后，2013年出道50年，獲第50屆金馬獎「終身成就獎」。

甄珍說當年她同學寄這張札片去國聯，開始了她的演藝生涯。（Facebook＠甄珍）

當年的甄珍非常受歡迎。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）