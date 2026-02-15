178cm挪威混血AV女優突引退　出道未滿一年　悲觀認「實力不足」

日本AV界又痛失一名特色鮮明的女神！擁有178公分名模級身高、E罩杯堅挺美胸，且出生於北歐挪威的混血女優天音蜜雪兒（天音ミシェル），憑藉著白裡透紅的雪肌與逆天長腿，去年7月才在片商IdeaPocket華麗出道。



沒想到出道還不滿一年，她2月13日日無預警在社交媒體X上拋出震撼彈，宣布將正式引退並離開經紀公司，理由竟是「覺得自己實力不夠」，讓粉絲錯愕不已。

混血AV女優天音蜜雪兒宣布引退，原因是覺得自己的實力不夠。（X@天音ミシェル）

更多天音蜜雪兒（天音ミシェル）的相片：

挪威混血神顏留不住！自曝「沒成長空間」黯然離場

天音蜜雪兒在聲明中語氣沉重地寫道：「對不起，我不拍(AV）了，也會離開經紀公司。」她特別澄清，這次引退與事務所或片商之間的糾紛無關，純粹是個人因素。她坦言：

辭職的理由是，我的實力不夠，也感受不到自己還有成長空間。

字裡行間透露出對自身表現的失望與無力感。她也表示，雖然決定離開，但目前已經拍好的作品存貨，將會在接下來的三個月內陸續發行消化完畢，之後就真的沒了。

對於條件如此優越的女優為何會灰心引退？台灣AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中撰文分析，直指背後原因恐怕是業界最殘酷的「物競天擇」。一劍浣春秋指出，目前大型片商已經在籌備8月暑假檔期的新人，但天音蜜雪兒的存貨卻只能發到5月。這中間出現了整整3個月的空窗期：「除非是她自己選擇休業，否則就代表這三個月完全沒有工作上門。」

達人進一步分析，如果是自己想休息當然沒問題，但依照天音蜜雪兒的聲明來看，更有可能是後者，也就是被市場淘汰。這種「等不到工作」的焦慮感，極有可能讓她產生自我懷疑，覺得自己不夠好、沒有競爭力，最終只能選擇黯然登出AV界。

延伸閱讀：「三上悠亞體毛」拍賣 底價1000狂炒至300萬日圓成交 本人驚呆

+ 16

延伸閱讀：

F級AV女優緊急退隱 達人驚爆：被家人抓到了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】