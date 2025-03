挪威流行二人組合M2M 25年後實現重組 為香港帶來首次巡迴演出

Midas Promotions驚喜地宣佈挪威流行音樂組合 M2M將首次來到香港作現場表演,帶來大家萬眾期待的 "The Better Endings Tour 2025"。M2M The Better Endings Tour 2025 將於 2025 年 4 月 29 日 (星期二) 晚上8時在伊利沙伯體育館表演場舉行。票價分別為港幣2,088元(VIP)、港幣1,288元、港幣1,088元、港幣888元及港幣688元,於2025年3月10日 (星期一) 上午10時起通過城市售票網作公開發售。

在去年 9 月 22 日 (星期日) 9時25分 (這句 "September 22nd Sunday 25 after 9" 英文正是 "The Day You Went Away" 的歌詞),M2M 發布了一段她們自彈自唱其最熱門歌曲 "The Day You Went Away" 片段的視頻,讓 Marit 和 Marion 的粉絲們陷入了瘋狂狀態。這段影片迅速走紅,幾個小時內就獲得了數百萬觀看人次,粉絲們都紛紛在評論中提出巡演請求。現在這一切終於實現了。

"The Better Endings Tour 2025" 是M2M的一個新開始,並將她們帶回亞洲。正如Marion所分享 : 「如果我們重組,我們從來沒擔心過應在哪裡開始我們的巡演 ~ 亞洲始終是我們的首選,我們有一些最美好的回憶都來自那裡。」儘管M2M一起度過了近十年的時光,走遍世界各地並在全球銷售了超過 1,200 萬張專輯,但她們從未舉辦過獨立的組合巡演。

休團23 年後,Marit Larsen 和 Marion Ravn 終於重聚,為她們最具代表性及最暢銷的專輯《Shades of Purple》慶祝25周年紀念的傳奇。M2M 將會演唱她們的經典金曲,包括 "Don't Say You Love Me"、"Pretty Boy"、"Mirror Mirror" 以及最多串流播放率的 "The Day You Went Away",讓大家重温她們在2000 年代初期的魔力。

由 Midas Promotions 呈獻,香港粉絲們現在有機會親臨M2M The Better Endings Tour 2025,現場見證她們這次歷史性的回歸。萬勿錯過這場千載難逢的慶典,M2M 將為她們的故事賦予更好的結局,並畫上完美句號。

Marit Larsen 和 Marion Ravn語錄 :

Marion說:「我們終於可以做我們一直夢想的事情了。我急不及待地想再次回到舞台上與Marit一起演奏音樂。」

Marit說:「 製作《Shades of Purple》永遠改變了我們的生活,在同一個空間裡再次一起演奏這些歌曲,同時重新找回我們的音樂及彼此的友誼,這是一種特殊的魔力。這感覺很強大,就像慶典一樣。」

M2M The Better Endings Tour 2025

日期: 2025 年 4 月 29 日 (星期二)

時間: 晚上8時正

地點: 伊利沙伯體育館表演場

門票:

VIP: 港幣2,088元 (包括與M2M獨家合照機會及CAT A座位)

CAT A: 港幣1,288元

CAT B: 港幣1,088元

CAT C: 港幣888元

CAT D: 港幣688元

門票將於2025年3月10日 (星期一) 上午10時起於城市售票網公開發售。

網上購票: www.urbtix.hk

電話購票: 3166 1288

票務查詢及客戶服務: 3166 1100 (星期一至日, 早上10時至晚上8時)