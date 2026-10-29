海兒大爆17歲偷護照逃台灣　被家人發現：至少你死咗我都搵到條屍

新城知訊台節目《放飯ICU》本集邀請到因擔任《中年好聲音3》評判而人氣急升的「音樂女神」海兒作客分享。海兒不僅大方剖白簽約英皇三年未出主流新歌的背後困局，更自爆17歲時曾因渴望自由而「偷護照私逃台灣」。



嘉賓海兒（官方提供圖片）

轉戰流行樂壇受挫 上台後驚恐落淚作為著名

Soprano（女高音）歌劇歌手，海兒坦承轉戰流行樂界遇到了不少「肌肉記憶與審美」的障礙。她透露，傳統歌劇演出要在數千人的劇院內「不戴Mic、穿透數十件樂器」，發聲力量極大；而流行曲則需要細膩地向麥克風傾訴，令她一度極不適應。

海兒更首度公開一段極為消沉的往事：在早期一次大型流行音樂演出中，因缺乏使用舞台Monitor（監聽喇叭）的經驗，上台後完全聽不到自己的聲音，只能縮在台上硬著頭皮唱完。她一落台便崩潰大哭，甚至對工作人員放狠話：「我以後都唔唱流行曲了，我要留喺歐洲唱Opera算！」不過，經過兩三年的磨練與克服，她表示如今已重新建立信心，正積極尋找最適合自己的音樂風格，不急於為了出歌而強求主流路線。

嘉賓海兒、主持譚玉瑛（官方提供圖片）

叛逆過往大公開：偷Passport假裝行山私逃台灣

除了談及事業低潮，海兒亦拋開「優雅女神」包袱，暢談私下極度貪玩、反骨的一面。她透露從小家教極嚴，甚至沒有家裡門匙，直到16、17歲叛逆期時，因極度渴望自由，竟然瞞著父母偷偷從媽媽手袋裡偷走護照，並騙家人跟同學去野外露營，私下卻直接飛去台灣旅遊玩樂。

雖然最後因在台灣遺失銀包而被父親發現，但父親見她安全歸來後並未動手教訓，母親亦無奈表示：「知道你好鍾意玩，以後你想去玩就畀你去玩，但你至少畀我知，至少你死咗喺邊我都搵到條屍。」

主持林柏希、嘉賓海兒（官方提供圖片）

簽約英皇獲張敬軒親自調校 零包袱欲挑戰極地節目

作為海兒入行後的首位經理人主持林柏希在節目中回憶起當年經共同朋友介紹認識海兒及其母親，因海兒外貌出眾、身材姣好而常面臨「狂風浪蝶」，他便受海兒媽媽所託擔任經理人幫忙擋駕、接工作及處理IG事務。後來英皇娛樂向海兒招手，何基佑自認沒能力幫她出碟及提供大團隊照顧，便以「嫁女」的心情將海兒交給英皇，海兒亦感念對方當年不收解約費且至今仍保持好友關係。

嘉賓海兒、主持何基佑（官方提供圖片）

海兒非常感謝同門師兄張敬軒的提攜與教導。她透露，張敬軒曾借出私人工作室供她練舞練歌，並親自為她調試音響設備；更給了她一句影響深遠的教誨：「無論發展成點，做完嘢返到屋企，你永遠都只是一個普通香港市民，唔好當自己係星。」

提及未來的發展，擁有一顆「強大心臟」的海兒笑言自己是一隻「脫繩的馬仔」，極度渴望嘗試各種新鮮事物。除了不排斥嘗試搞笑路線外，她更主動請纓想主持「極地探險類」旅遊節目，甚至直言只要不是超辣，自己連蟲都可以吃，展現出與斯文外表極具反差的奔放性格。