Lisa帶媽媽同閨密食壽司叫曖昧男埋單　遭秒拒「哈哈不要」超錯愕

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa近年積極拓展歐美演藝版圖，近日登上美國Podcast節目《Therapuss》，意外分享過去一段令人傻眼的曖昧經驗。她透露，曾帶著媽媽和好友到自己最喜歡的壽司店吃飯，當時半開玩笑詢問正在曖昧的對象是否願意買單，沒想到對方竟當場回絕，直到用餐結束也沒有掏錢，最後還是由她自己結帳，讓她直呼這段經歷成了感情中的警訊。



Lisa近日接受美國主持人Jake Shane主持的Podcast節目《Therapuss》訪問，聊到感情中有哪些不能忽視的警訊時，分享這段過往。

BLACKPINK Lisa近日登上美國Podcast節目《Therapuss》，意外分享過去一段令人傻眼的曖昧經驗。（Instagram@netflixpodcasts）

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她回憶，當時與媽媽、好友一起到壽司店用餐，席間曾開玩笑問曖昧對象：「你要幫我們付錢嗎？」沒想到男方毫不猶豫地回答：

哈哈，不要。

Lisa坦言，當下還以為對方只是在開玩笑，甚至期待男方可能只是嘴上拒絕，私底下卻偷偷把帳單結清，給她一個驚喜。沒想到直到整頓飯結束，對方始終沒有任何表示，最後仍由她自己付帳，讓她相當錯愕。

聽完Lisa的分享，主持人也忍不住提出看法，認為如果男方當時正在追求她、試圖贏得她的好感，似乎應該展現更多誠意。Lisa則進一步解釋，自己並不是每次約會都期待男方付錢，也有能力負擔餐費，真正讓她在意的是當時媽媽和好友都在場，如果對方願意主動買單，會讓她感受到被重視，以及對方願意付出的心意。

這段往事曝光後，也在網路上掀起兩派討論。有人認為，既然男方正在追求Lisa，當時又有她的媽媽和好友同行，主動請客確實能展現貼心與誠意；但也有網友認為，對方本來就沒有義務替Lisa及親友支付餐費，拒絕買單不代表小氣，雙方對約會及金錢往來的期待不同，才是這段互動引發爭議的原因。

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