Jennie光鮮背後藏脆弱曾陷低潮　經歷停擺期分享走出焦慮心路歷程

BLACKPINK成員Jennie曾在訪談中分享了一段關於疫情期間低潮心境的深刻告白。她坦言，那段被迫按下暫停鍵的日子裡，自我懷疑幾乎日夜相伴，工作停擺、時間卻仍無情流逝，讓她第一次真正意識到「人生其實很短暫」。



這段話在網路上迅速發酵，許多粉絲留言表示被深深觸動，直呼「說進心坎裡了」，也讓外界看見這位長期站在舞台頂端的女星，鮮少曝光的脆弱一面。

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Jennie疫情低潮告白：「去享受眼前的一切」背後藏著什麼故事？

Jennie在分享這段心路歷程時，描述了疫情期間那種特殊的時間錯位感——明明什麼都停了，但時鐘卻沒有跟著停下來。對於一個習慣高速運轉、巡迴演出、拍攝行程排滿的頂尖偶像而言，被迫閒置的日子反而成了最難熬的考驗。她說，正是在那段幾乎喘不過氣的自我懷疑中，她開始重新思考自己與時間的關係。

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這份體悟讓她的生活態度出現了明顯轉變。她不再只是把眼光放在下一個舞台、下一張專輯、下一個目標，而是開始練習在每個當下找到真實的幸福感。她用自己的話說：

去享受眼前的一切，而不是停留在過去，或擔心未來。

這句話聽起來簡單，卻是她在最低谷時期用親身經歷換來的領悟。

活在未來焦慮裡？Jennie告白成大眾出口

事實上，Jennie近年來在個人發展上動作頻頻。她以個人名義持續活躍於時尚圈，擔任多個國際精品品牌的代言人，同時也在音樂創作上保持高度自主性，外界對她的關注從未減少。這段告白之所以能引起如此大的共鳴，是因為許多人在生活中也被許多瑣碎的事情困擾，引起粉絲們在留言區大量分享自己的類似經歷，有人說疫情期間同樣陷入過長達數月的自我懷疑，有人說看到這段話才發現自己一直活在對未來的焦慮裡，忘記了好好感受現在。

從疫情低潮到重新站穩腳步，Jennie用自己的親身經歷說明了一件事：即便是站在頂端的人，也曾在某個深夜對自己產生懷疑。她選擇把這段過去說出來，而不是繼續包裝成無懈可擊的形象，或許正是這份真實，讓這句「人生很短暫，請用力活在當下」得以穿透螢幕，直接落進那麼多人的心裡。你有沒有哪句話，曾在某個低潮時刻給了你意想不到的力量？

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