林愷鈴成功上車做業主　否認靠媽咪出手：早入行儲到啲錢

有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴（Ashley）去年以528萬「低撈」入市大坑第一閣開放式單位，年僅25歲已成功「升呢」做業主，被讚叻女又醒目部署未來。

林愷鈴一身紅噹噹打扮出席活動。（陳順禎 攝）

升呢做業主

據了解，林愷鈴購入的是第一閣低層A室，屬開放式間隔，位置鄰近銅鑼灣及天后一帶，生活配套成熟，深受年輕上班族歡迎。原業主在2022年以約680萬元買入，持貨近3年轉手，帳面蝕約152萬、跌幅約兩成二，令林愷鈴得以在減息、樓價回調之下，以相對「貼地價」成功入市上車。

林愷鈴去年成功上車做業主。（陳順禎 攝）

買樓學投資

林愷鈴今日（23/2）現身中環出席活動，接受《香港01》訪問時表示：「而家自己住，我開始咗啲好嘅習慣，例如記賬。因為我之前從來冇記賬呢個習慣，我係開始覺得當你投資咗買樓，自己都要知自己啲錢去咗邊度，變咗我就開始記賬。我覺得係一個幾好嘅習慣，即係同儲錢一樣。」

林愷鈴表示置業毋須靠媽媽，非常叻女。（陳順禎 攝）

家頭細務自己做

林愷鈴又指現時所有家頭細務都自己落手落腳做，為自己感到驕傲：「而家地方唔係大，好多嘢都自己可以做到。（會唔會覺得以前同媽咪住好幸福咩都唔使做？）有呀，所以新年嘅時候我就返咗媽咪度屋企瞓，因為一家人團團圓圓會開心啲。（媽咪有冇上你屋企發現冇執屋？）係有嘅，哈哈，媽咪要求比較高屋企要乾淨，佢上到嚟話過我點解啲衫會擺呢度，但對我嚟講我係住得好舒服。」

林愷鈴與媽媽龔慈恩感情要好。（IG@kaening）

置業毋須靠媽媽

被問到置業是否一筆過付款？林愷鈴否認，還笑言：「供樓話冇就假嘅，都有啲。同埋除咗想有自己嘅空間之外，自己都想學識投資。（媽咪有冇出手幫？）冇呀，我諗我比較早入行，同埋又同媽媽住又儲到錢，咁所以就唔使媽媽幫。」