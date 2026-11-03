朱咪咪明年1月回港開騷邀黎耀祥任嘉賓　自爆在香港擁5物業收租

72歲資深藝人朱咪咪專程從新加坡返回香港，於星期二（11月3日）出席記者會，宣佈2027年1月8日及9日將在香港伊利沙伯體育館舉行慈善演唱會，並透露屆時將邀請好友黎耀祥及葉振棠擔任嘉賓。



記者會上，朱咪咪妙語如珠。當被主辦方調侃她「市儈」時，她幽默回應：「我是市儈呀，因為要拋頭露面嘛！我視錢財如糞土，但我家裏最多的就是廁所（意指裝『糞土』）。不過我也很喜歡做慈善，以前做太多缺德事了。」一句話逗樂全場。

朱咪咪宣佈2027年1月8日及9日將在香港開慈善個唱，邀黎耀祥、葉振棠任嘉賓。(葉志明 攝)

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朱咪咪因身形暴瘦，引發外界猜測其健康亮起紅燈。對此，她澄清目前體重約110磅（約50公斤），比最高峰時的130磅（約59公斤）只瘦了約20磅（約9公斤）。她表示消瘦並非刻意減肥，只是戒掉了澱粉、芝士及奶油（忌廉）等易胖食物，但晚餐或演出前仍會正常吃飯。

被問及是否介意瘦出「火雞脖」（又稱榕樹頸，頸紋明顯），她豁達地說：

我又不是靠美貌吃飯，最重要是健康。難得減肥成功，我反而很開心。年輕時胖是有福氣，但年紀大了越胖越危險，所以絕不增肥，要對身體負責，而且瘦了也不影響唱歌。

至於昔日的演出服是否需要重做，她笑言只需改小腰圍即可，更搞笑表示性感效果完全難不倒她：「可以用胸墊托高嘛，托多高都行！況且這次是慈善演唱會，又不是賣弄色情。」

朱咪咪說，現在的工作態度是「有得做就做」，認為若退休長期待在家中，大腦反而容易退化，「有工作做，腦筋會轉得快一點。我也想拍戲，只是現在開戲的人不多。唱歌對我來說沒難度，我每年都會去雲頂登台。」她還霸氣透露，如今孫子不用她帶，單在香港就有五個物業，平時有空就收租，生活相當愜意。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】