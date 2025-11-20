71歲「靚聲天后」暴瘦仍有價有市　東莞開騷400蚊入場費全場爆滿

現年71歲的朱咪咪除了有「牙力」外，把口向來唱得！近年朱咪咪逐漸減少公開在港露面，除了在新加坡住大宅享兒孫福，又轉戰內地各大晚宴登台，是熱場保證。雖然咪咪姐去年因身形消瘦，驚現纖腰及「樹根頸」，惹人憂心，但瘦下來的咪咪姐人氣不減反增。日前她現身東莞酒樓又唱又跳，一人入場價僅400蚊人仔，全場滿座，足見人氣強勁！

朱咪咪。（資料圖片）

日前朱咪咪現身東莞酒樓，有專車接送到場地，酒樓又為朱咪咪準備了專用音響，誠意十足。朱咪咪一出場已炒熱氣氛，高音準低音勁，中氣十足，一首接一首，不用戴耳返（Ear Mon）都唱得穩陣，不負「靚聲天后」美名。朱咪咪一邊唱一邊與觀眾握手，又與歌迷自拍，將現場氣氛推向高峰。

朱咪咪的經典歌聲，大家都有印象吧：「鹿茸大補酒 ，係你強身嘅秒品、秒品、秒品！」 (Youtube片段截圖)

朱咪咪雖然身形不如以往珠圓玉潤，然而外形親民的她依然有價有市。文中爆：「400r有得食有得玩朱咪咪演唱會」，不過相信要包起一圍枱才能參與。有網民睇現場激讚咪咪姐不用耳返，唱現場都如此穩陣，「老藝術家就是厲害，都不用帶耳返」。另有人估計咪咪姐身價是「5萬到10萬左右」，有人指：「一首歌都不只啦」。關於暴瘦一事，咪咪姐曾透露定期健檢，結果一切正常，又幽默自嘲瘦如仙鶴，相信大家不用擔心！

咪咪姐現身東莞酒樓開騷。（小紅書）

71歲都中氣十足！（小紅書）

瘦了都有價有市。（小紅書）

握手。（小紅書）

觀眾好興奮。（小紅書）

熱情自拍。（小紅書）

高朋滿座。（小紅書）

全場爆滿。（小紅書）

好受歡迎！（小紅書）

