吳君如赴荷里活拍片待遇極奢華　獲高級影星禮遇專屬巨型露營車

金像影后吳君如剛完成內地人氣真人騷《花兒與少年2026》的拍攝工作後馬不停蹄，隨即轉戰美國疑似接拍西方電影，積極拓展海外國際市場！日前，君如在社交平台大方分享短片，親自帶網民「開箱」劇組為她度身安排的專屬巨型豪華露營車（Trailer）。



吳君如早前拍攝內地綜藝，血壓一度狂飆至174mmHg。（《花兒與少年2026》截圖）

面對高血壓，吳君如表示害怕。（《花兒與少年2026》截圖）

吳君如獲荷里活高級待遇

影片中，吳君如興奮繞著黑色龐然大物參觀，忍不住在鏡頭前驚喜高呼：「哇！今日拍戲又有咁大部Trailer畀我！」期間更幽默地在車頭兜圈尋找登車階梯，最後在工作人員指引下順利登車。只見車內起居休閒配備一應俱全，寬敞舒適，足見海外製作團隊對這位香港頂級影后給予的超高規格重視與尊貴禮遇。

吳君如在美國開工即配備一台巨型黑色露營車，排場極具氣派。（影片截圖）

這部巨型豪華露營車的尺寸勁震撼。（影片截圖）

單睇個車頭就知道呢部車有幾大。（影片截圖）

車內是豪華的流動衣帽間，各種設施一應俱全。（影片截圖）

2022年獲邀成奧斯卡評審

事實上，吳君如打入國際影圈早有鋪墊。早在2022年，她便獲得美國影藝學院（The Academy）正式邀請成為會員兼奧斯卡評審委員，更是當年唯一獲此殊榮的香港演員。君如當時曾透露在深夜收到官方電郵邀請時既驚又喜，更風趣笑言自己終於成功「打入荷里活權力核心」，並坦言極度渴望能正式參與荷里活作品，甚至公開點名期待與湯告魯斯（Tom Cruise）及「梅姨」梅麗史翠普（Meryl Streep）合作過招。

2022年吳君如獲邀成為奧斯卡評審委員，表現得相當興奮。（影片截圖）

當時外媒特別提及吳君如的《歲月神偷》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》。（網頁截圖）

今年2月，她更與著名導演老公陳可辛以奧斯卡評審委員身分雙雙飛赴美國，除了探望在當地留學的女兒陳是知歡度新歲外，亦盛裝出席在洛杉磯奧斯卡電影博物館舉行的派對，與多位國際影星及業界頂尖人士深度交流，公私兼顧拓展海外人脈。

吳君如與丈夫陳可辛，今年2月飛抵美國探望愛女陳是知，期間他們更獲邀出席於洛杉磯奧斯卡博物館舉行的盛大派對。（IG@sandrangky）

吳君如還和著名華人導演李安以及韓國人氣男星柳俊烈（右圖左一）一齊合影。（IG@sandrangky）

與梁朝偉張曼玉齊名

吳君如深耕華語影壇數十載，演技與號召力早已毋庸置疑，由她親自監製兼主演的溫情勵志大作《媽媽的神奇小子》，當年曾代表香港角逐奧斯卡「最佳國際影片」，精湛催淚的演出讓她在西方影壇與評審圈中打開極高知名度。綜觀香港影壇歷年來，獲邀成為美國影藝學院會員、擁有奧斯卡投票資格的殿堂級影人屈指可數，包括梁朝偉、張曼玉、甄子丹以及劉德華等人；如今吳君如踏足美式規格製作現場，無論正式作品細節為何，均印證了她在華語影壇多年累積的崇高地位與國際認受性。