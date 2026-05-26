10歲表演獲米高積遜親切摸面　長大後她變氣質女星：MJ溫柔到不行

隨著傳記電影《Michael》上映，已故「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）的人生被搬上大銀幕，他生前兩度造訪台灣舉辦演唱會。



近日女星田羽安就透過社群分享一張30年前的一張舊照，當年10歲的她在巨星面前表演民俗舞蹈，表演結束後，米高積遜輕摸她的臉頰，田羽安回憶巨星風采：

散發出來的氣息與行為，溫柔到不行！

田羽安，本名陳怡嘉（Instagram@tianyuan0811）

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田羽安本名為陳怡嘉，是資深藝人「阿西」陳博正的女兒，2014年演出台劇《雨後驕陽》嶄露頭角，外型甜美、氣質清新的她在戲劇圈闖蕩多年演過不少作品。

米高積遜於1996年10月在台北、高雄兩地開唱時，所到之處引發轟動，最近因其傳記電影上映，出現不少關於MJ的報導，勾起田羽安兒時回憶，她發文道：

懵懂無知的我，傻傻的表演完之後，被MJ叫了過去，他就這樣摸了我姊幫我編的髮，輕輕的摸了我的臉，散發出來的氣息與行為，溫柔到不行！

田羽安（右）兒時曾表演民俗舞蹈給米高積遜看。（Facebook@田羽安Anne）

田羽安隨文附上當年和米高積遜的合照，強調照片不是AI合成，當時與天王互動的過程至今記憶猶新，她還記得被被MJ摸完臉後，身為天王鐵粉的姊姊得知此事，問了一句：「哪一邊？」當下迅速地就給她一巴掌，「在我懷疑人生之時，她自己同時也懷疑人生，原來，這就是瘋狂粉絲無法控制的行為。」姊妹倆到現在一提及此事就笑翻。

貼文曝光後，引來不少網友羨慕地留言：

「哇～這篇太珍貴了！原來是當年的小朋友本人」

「太棒了吧！竟然是MJ，姊姊應該親妳一下才對啊」

「被神摸過的頭」

「MJ是世界級的偶像，姊姊應該是超級羨慕妳的，才會打那一巴掌」

「被MJ摸臉還有合照這件事夠跟別人吹噓一輩子了！」



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