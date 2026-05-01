米高積遜愛寵Bubbles現在何處？43歲高齡隱居於庇護所　最愛畫畫

由Antoine Fuqua執導、描繪「流行樂之王」Michael Jackson人生歷程的傳記電影《米高積遜》（Michael），上映首週全球票房累計突破2.17億美元，不僅以壓倒性成績登上全球冠軍，更一舉改寫音樂傳記片的開片紀錄。



隨著電影熱度持續延燒，除了經典舞台與傳奇生涯再度成為討論焦點，片中那隻陪伴他走過巔峰時期的黑猩猩「泡泡 Bubbles」也意外掀起關注。許多開始好奇，這位曾跟著天王走遍世界的「明星動物」，如今究竟過著什麼樣的生活？

米高積遜Michael Jackson與泡泡Bubbles（Instagram@top.music.songs）

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米高積遜的明星寵物「泡泡」時間回到1983年，Michael Jackson從德州一間生物醫學實驗室帶回剛出生不久的泡泡，兩者之間很快建立起極為緊密的關係。在他事業最巔峰的時期，泡泡幾乎無時無刻不在身邊，從錄音室到巡迴演出，甚至各種公開場合都能看到牠的身影。牠不只是寵物，更像是被帶進明星世界的一份子，穿著相似服裝、與主人同住，還會面對鏡頭擺姿勢，成為鎂光燈下的另一個焦點。

為何泡泡當年與米高積遜分開？不過這樣的生活並沒有持續太久。隨著泡泡進入青春期，黑猩猩天性逐漸顯現，力量變強、行為也開始帶有攻擊性。在相處近十年後，泡泡被送往加州希爾馬，交由動物訓練師Bob Dunn照料，而這位訓練師其實正是當年將牠從實驗室救出的人。即便分開後，Michael Jackson仍持續探望牠，甚至會帶著孩子一同前往，這段關係並未因此中斷。

現在泡泡過得如何？牠很喜歡畫畫2005年隨著訓練機構關閉，泡泡被轉送至佛羅里達州沃楚拉的Center for Great Apes，也成為牠長期生活的地方。如今43歲的牠已屬高齡黑猩猩，性格被形容為害羞又帶點玩心，是保護區內相對穩定的存在。據外媒報導，牠平時喜歡畫畫，而且有自己的一套節奏，通常會在真正完成作品後才交出畫布，畫風自由且富有表現力，甚至常常延伸到畫框之外。

賈法積遜Jaafar Jackson與泡泡Bubbles（Instagram@top.music.songs）

電影為何不用真猩猩？背後其實有原因值得注意的是，《Michael》片中出現的泡泡，以及羊駝、蟒蛇、長頸鹿等動物，全部都是透過CGI電腦特效呈現，而非使用真實動物拍攝。導演Antoine Fuqua與出品方Lionsgate表示，這項決定與PETA長期溝通有關，主要是希望避免外界誤解為鼓勵飼養黑猩猩作為寵物。片方也強調，電影中的描繪僅是基於歷史事實，並不代表支持這樣的行為，同時也呼應現今影視產業逐漸減少使用野生動物拍攝的趨勢。

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