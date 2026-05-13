米高積遜密友家族公開指控性侵　Cascio四兄妹揭內幕並起訴索償

曾被視為米高積遜（Michael Jackson） 最親密盟友、交情長達25年的Cascio家族，於2026年初正式向米高遺產管理人提告，控訴兒時曾遭這位樂壇天王性侵。繼登上《紐約時報》後家族兄妹Eddie、Dominic、Aldo和Marie-Nicole再上澳洲《60分鐘》節目，詳述被塵封多年的受辱經過。



Eddie、Dominic、Aldo和Marie-Nicole共同觀看米高影片。（YouTube@@60MinutesAU）

Eddie指與米高「同床共枕」

Eddie在節目上透露，米高以奢華的購物之旅、私人飛機旅程、遊樂園之旅，以及帶他們到世界各地巡迴演出等方式來討好他的家人。他更指控米高利用巨星權勢博取其家族信任後，在1993年《Dangerous World Tour》巡迴演唱會期間，米高就對11歲的自己進行性騷擾，包括親吻及同床共枕。這種噩夢在16歲時更演變為嚴重的性侵犯，且頻率幾乎達至每晚一次。Eddie哽咽表示，這段長期的精神與生理虐待奪走了他的自尊與男子氣概，讓原本以為的「特別友誼」變成終身難癒的殘酷枷鎖。

Eddie講述自己受辱經歷。（YouTube@@60MinutesAU）

米高被指利用巨星權勢博取其家族信任。（YouTube@@60MinutesAU）

Marie-Nicole聲稱被米高哄騙脫衣服

Dominic則聲稱米高會拉着他玩一些令人不安的遊戲，例如一個叫做「戰利品大戰」的遊戲：「他會把我壓在他身上，讓我的生殖器貼着他的。他會一邊顫抖，一邊用力頂着我。」他更指米高會喝他的尿，並告訴他那是愛他的表現。

Dominic聲稱自己被性侵犯時才8歲。（YouTube@@60MinutesAU）

而Marie-Nicole則聲稱米高在她年僅12歲時，就哄騙她脫衣服，然後看着她的身體自慰，他更曾要求要看她的陰道。

Marie-Nicole則聲稱米高哄騙她脫衣服。（YouTube@@60MinutesAU）

至於四兄妹中年紀最小的Aldo則表示當年在與米高躺在床上玩遊戲機時，被對方扯下短褲，米高更幫他口交。他們指當年米高透過恐嚇、酗酒和服用處方藥等手段控制及不斷虐待他們。他們指米高更會餵他們飲「耶穌汁」，即是以維柯丁和贊安諾等藥物混入汽水中，讓他們飄飄欲仙，更易受控。

他們指當年米高透過恐嚇、酗酒和服用處方藥等手段控制及不斷虐待他們。（YouTube@@60MinutesAU）

節目播出後，全球網民對米高積遜的評價陷入兩極化僵局。質疑者指該家族的動機純粹為了錢財；而支持指控的一方則認為，以米高生前種種古怪行徑與長久以來的戀童疑雲，這份遲來的供詞或許才是被塵封多年的真相。