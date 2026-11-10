王家衛《繁花》捲私怨被爆「毀滅性錄音」　劇組怒告古二遭駁回

胡歌以上海時代大作《繁花》抱回釜山影展會外賽全球OTT大獎（ACA & Global OTT Awards）最佳男主角，口碑叫好又叫座，但幕後工作人員古二（程駿年）不滿被導演王家衛、編劇秦雯剝削，明明他是編劇之一，卻只能月領3000人民幣酬勞掛名助理，古二憤而在網路上放出多段「毀滅性錄音」，內容是王家衛在背後罵唐嫣「很裝」、跟秦雯一起酸陳道明「陰陽同體」的極品，王家衛因此翻車，《繁花》劇組狀告古二侵害名譽，遭到法院駁回。



背後酸唐嫣裝模作樣 王家衛錄音檔疑似造假

電視劇《繁花》劇組與網名「古二」的程駿年爆發錄音爭議，雙方訴訟再有新進展！繁花里公司近日發文透露，針對程駿年發布《繁花》劇組錄音侵害名譽權一案，法院已駁回相關訴訟請求。

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對此，繁花里公司坦言「我們的訴請被駁回了」，強調關鍵原因在於無法證明未實名認證的「古二」微博及小紅書帳號確實由程駿年本人使用，並強調「駁回不是敗訴」，後續仍將透過法律途徑追查真相。

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繁花里公司表示，早在2025年10月便啟動訴證程序，一審法院於2026年4月3日正式受理，並於同年10月23日收到判決書，11月7日法院發布公告。為了釐清錄音爭議，劇組透過專家及專業鑑定機構進行鑑定，認為音檔存在明顯剪輯、拼貼，以及刻意添加誤導性字幕等情況，過去一年多更準備了高達66.8萬字、重達15斤的訴訟資料，只盼透過司法程序還原真相。

然而，繁花里公司指出，儘管投入大量時間與心力，最終仍因無法證明「古二」社群帳號與程駿年之間的實際關聯，導致訴訟請求遭駁回，對劇組成員而言無疑是一場煎熬。公司也強調，並未迴避外界關注的編劇署名爭議，已委託律師提起確認不侵權之訴，其他遭受侵害的相關主體也將繼續推進訴訟。

最後更表明，未來將持續尋找證據證明對方身分，堅持透過法律途徑捍衛權益，並以「沒有比冤枉你的人更知道你冤枉」作結。

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