王家衛《繁花》惹編劇署名爭議　編劇秦雯聲明︰造謡誹謗誤導大眾

王家衛首次監製兼執導的電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊俐、唐嫣及出爐威尼斯影后辛芷蕾主演，劇情改編自茅盾文學獎得主金宇澄的同名長篇小說，並以八九十年代改革開放後發展迅速的上海商貿金融市場作為背景，講述四位男女主角在商場與情場上交手的起跌離合。《繁花》去年播放後，在內地掀起一股「繁花熱」，劇集更橫掃華語及亞洲區影視頒獎禮，男主角胡歌獲封多項視帝殊榮外，編劇秦雯亦先後於「第32屆中國電視金鷹獎」「第29屆上海電視節白玉蘭獎」等多個頒獎禮獲得「最佳編劇」或同等獎項。

王家衛首次監製兼執導的電視劇《繁花》，去年播放後在內地掀起一股「繁花熱」。（視覺中國）

秦雯憑《繁花》奪得第29屆上海電視節白玉蘭獎「最佳編劇（改編）獎」。（視覺中國）

惹編劇署名權爭議 「古二」自稱編劇遭劇組剝削言論霸凌

《繁花》掀起熱度退潮後，近日卻惹來一波「編劇署名權」爭議。一位自稱曾參與《繁花》核心創作的編劇「古二」，控訴劇集劇組剝削其編劇署名權及與工作相應的編劇酬勞，並對他作出言語霸凌等指控，更公開聲稱為編劇會議期間的錄音，矛頭分別指向王家衛導演及著名編劇秦雯。

聲稱創作劇情骨幹

據古二聲稱，自己早於2019年成為《繁花》劇組成員，作為骨幹創作劇本故事，包括胡歌飾演的男主角「阿寶」股市商貿劇情線、辛芷蕾飾演的女主角「李李」商場復仇劇情線及唐嫣飾演的女主角「汪小姐」白手興家的劇情線。古二自稱在進組三個月後，創作出「亂世佳人」的劇情骨幹，及後改名為「盛世佳人」，作品成為《繁花》劇集的源頭；往後兩年內，古二表示自己豐富劇情，包括阿寶「左手外貿、右手股票」的主線、創作汪小姐進外貿公司到創業的成功軌跡，並直言「明星編劇」僅在劇情線上加上汪小姐與魏總感情戲、阿寶為汪小姐被摑一巴等戲份。

古二自稱《繁花》劇情中，阿寶「左手外貿、右手股票」的主線出自他筆下。（《繁花》劇集劇照）

古二自稱《繁花》劇情中，李李商場復仇劇情線出自他筆下。（《繁花》劇集劇照）

古二自稱《繁花》劇情中，汪小姐白手興家的劇情線出自他筆下。（《繁花》劇集劇照）

採訪預算、考據書籍報銷遭拒

古二聲稱為創作以上《繁花》骨幹劇情內容，進行過無數採訪與考據工作，對象遍及股票外貿專家、江湖大哥、商界大姐及家人，他亦表示期間購買大量股票外貿相關書籍作為參考資料，然而向劇組報銷時卻遭拒，指劇組不願購買新書及昂貴書籍、「最好是用爛二手的書」，而採訪工作亦僅提供幾十元「預算」，一次花費100元後遭香港女製片當眾質問：「寫劇本需要花錢的嗎？」古二指自己沒有獲得《繁花》編劇稿酬，每月僅有數千元「資料搜集」及「生活助理」的「所謂工資」，但亦花費在劇本採訪與乘搭的士上。

漸凍症因熬夜、擋酒、賣宵夜、遭當眾呵斥惡化

在編劇工作以外，古二更聲稱因為「長期熬夜寫劇本，幫墨鏡（王家衛導演）擋酒，幫主創送宵夜，以突如其來的當眾呵斥」，令自己患有的漸凍症病情惡化，「腿部肌肉、舌肌、喉肌、臉部肌肉加快了萎縮。到最後，有時連站都站不住了。」古二亦憶述向導演表達病情惡化時遭到的對待，他聲稱「我便告訴墨鏡導演，我得了一種罕見病……我話還未講完，我立刻後退一步，警惕地問我：『你想問我要甚麼？』」

古二的指控亦有指向《繁花》監製兼導演王家衛。（視覺中國）

指秦雯「改名字」「加一段」後獨佔編劇署名

最後，古二表示《繁花》劇本完成後，引述明星編劇（秦雯）向導演表示：「這個人在劇組還有甚麼價值？」王家衞則回應指：「就幾千塊錢，又幹助理，又能寫劇本，多划算啊。」古二亦聲稱劇本成果交到秦雯手上，對方「改名字」、「加一段」便成為自己獨佔編劇署名的作品，然而按他所公開的編劇會議錄音檔，古二向王家衛與秦雯詳細解釋《繁花》改編的真實事件「寶延風波」時，秦雯卻對事件一無所知；古二更引述王家衛導演形容秦雯總是徘徊在「我愛不愛你，你愛不愛我」的劇情上，必須其他人將完成的劇本交上才能夠操作，並叮囑古二將劇情結構完整交予秦雯。

《繁花》劇組官方聲明

古二針對《繁花》王家衛導演及編劇秦雯發表的指控，引起華語地區觀眾網民廣泛關注，就此《繁花》劇組昨日（20日）於官方社交媒體發表聲明：「劇組尊重支持所有創作者的合法權益，並根據他們的職責及工作內容給予恰當的相應署名。最後一集長長的片尾字幕是我們對兩千餘名繁花工作人員的肯定和致敬。」聲明續指：「《繁花》的前期創作始於2017年國慶節前一天，回首來路，我們將於近期將繁花歷時三年的前期籌備內容公開，從上海時代風貌的相關調查資料，整理編纂，劇本創作的幕後內容，以及很多未公開的珍貴史料分享給大家。敬請留意。」

《繁花》劇組於社交媒體發表聲名回應「編劇署名權爭議」事件。（《繁花》微博圖片）

《繁花》編劇秦雯委派律師跟進：造謡誹謗信息嚴重誤導大眾

《繁花》劇組發表聲明後，編劇秦雯亦同時轉載，及後亦發表聲明指：「本人注意到『電視劇《繁花》編劇署名不實、霸凌、辱罵他人是狗』等造謠誹謗信息在各網絡平台大量傳播，對廣大公眾產生嚴重誤導。針對前述侵權行為，本人已經委請律師對相關侵權信息發布者，惡意歪曲編造傳播者完成證據保全並提起訴訟，同時委請律師持續關注，依法維護本人合法權益。」秦雯同時亦附上一張立案申請成功的圖片，上海市其中一所人民法院將在七日內進行審查處理。

《繁花》編劇秦雯於社交媒體表示已委派律師跟進，直言：「造謡誹謗信息嚴重誤導大眾」。（秦雯微博圖片）

秦雯發聲明澄清並表示採取法律行動。（秦雯微博圖片）

秦雯發聲明澄清並表示採取法律行動。（秦雯微博圖片）

網民推測「古二」真實身份

對於自稱為《繁花》編劇骨幹成員的「古二」，有關注事件的博主推測為《繁花》片尾名單上署名「前期責任編輯」的劇組成員程駿年，其署名於《繁花》首集及第三十集（最後一集）的名單上均有出現。